台辦正副主任來台例外標準？梁文傑：准或不准都不會逐一報告

針對大陸地方台辦正副主任來台的例外標準，陸委會副主委梁文傑24日回應，政府會綜合情勢和各種因素判斷，准或不准都不會逐一報告，並比喻，「就像大家如果今天去申請美國簽證，如果美國政府不准你去，他也不會告訴你為什麼。」

陸委會24日下午舉行例行記者會。媒體提問，大陸2024年發布「懲獨22條」後，我方原則禁止大陸的地方台辦主任和副主任來台。陸委會主委邱垂正2024年曾提到，假設對方想要申請來台的話，必須要安排跟我方會晤。邱垂正本月22日進一步表示，或者也可以採取由台商寫推薦函的方式，所以究竟目前我方對岸台辦主任、副主任要來台，到底在標準作業流程上面的例外做法會是什麼樣子？

梁文傑回應，自從大陸國台辦公布「懲獨22條」、設立「台獨舉報專線」，並針對性發布一些「台獨分子」，把台灣一些檢察官、軍方人員、政治人物列為打擊對象後，「實際上我們對於中共涉台官員來台的話，就加以嚴格審查。」

梁文傑說，「理由很簡單，就是對方做出在我們的法律秩序或在我們的觀點看起來是匪夷所思的行為的時候，我就不能夠容許你還要來台灣做台灣工作，我想這是大家都能夠理解的。」

不過，梁文傑提到，因為兩岸交流有一些事實上的需要，「所以我們不一定是全面禁止不准」，至於准駁之間，政府會有自己的考慮，「會綜合情勢和各種因素來判斷」。

他強調，「我還是一句話，准或不准我們都不會逐一跟大家報告。」因為入境出境屬於國家高權，個案沒有什麼好特別說明，「就像大家如果今天去申請美國簽證，如果美國政府不准你去，他也不會告訴你為什麼。」

梁文傑最後舉例，他最近有一名擔任媒體高層的朋友前往廈門，「在廈門海關被擋住」，至於為何不能入境，「對方也沒有說」。他重申，這部分政府會綜合各種因素來處理，「但是對於個案的話，我們不會特別報告。」

據此前報導，邱垂正22日表示，「懲獨22條」發布後，陸委會對台辦主任、副主任來台「原則上就禁止，除非例外」；今年「兩湖論壇」期間，杭州市台辦主任因獲當地台商協會推薦，加上任內曾協助赴陸參賽的台灣選手家屬及當地台商，因此獲准來台。