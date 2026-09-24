快訊

亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

聽新聞
0:00 / 0:00

籲公務員「沒事不要去」 陸委會：赴陸遭盤查近期再增4案

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

陸委會副主委梁文傑24日宣布，近期再接獲4起、共5名公務人員赴陸遭盤查案例，其中一名曾任軍醫院護士，被詢問軍醫院院長、護理長及看診軍人等資料。梁文傑重申，「公務人員真的沒事不要去（大陸）」。

陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑表示，近期接獲的4起新增案例發生於今年7、8月，涉及刑事局員警、財政部稅務機關公務員，以及衛福部所屬醫院護理人員。

第一起案例是刑事局2名員警，今年7月赴哈爾濱等地觀光，連續3天在晚間休息時間，遭中共人員到下榻處接觸盤問。梁文傑說，盤問重點包括「他們對兩岸統一、警察工作、政治立場以及台獨的看法」。

第二起案例是一名財政部稅務機關公務員，今年7月赴北京、天津等地旅遊期間遭到盤查。

第三起同樣涉及財政部稅務機關公務員。梁文傑提到，該名公務員今年8月赴西藏、四川旅遊，遭中共國安人員盤查。

第四起則是一名衛福部所屬醫院護理人員，今年8月赴西藏旅遊時遭中共公安人員盤查。梁文傑指，「盤查的理由是因為這位護士曾經在軍醫院任職過」，對方詢問內容包括各軍醫院的分院、病房、院長的地址、護理長的姓名、軍階，以及看診軍人和醫師的階級。

梁文傑強調，「過去軍警常常被盤查的有很多，但是這是第一次連曾經當過軍醫院護士的都會被盤查。」他表示，這個案例比較特別，也具有特殊性。

媒體問及陸方盤查該名護理人員可能的用意，梁文傑回應，「中共對我們軍隊的各個組織、各個部門他都有興趣。這一次盤查顯然是想要了解台灣的軍醫院運作的狀況。」

梁文傑指，該名護理人員已是多年前在軍醫院任職，目前早已轉至衛福部所屬醫院，「她居然也會被盤查。可見中共對台灣的滲透算是無孔不入。」

梁文傑也再次提醒全國公務機關，各機關對於同仁申請赴陸案件，除了公務事由之外，都應嚴格把關，並於核准前做好風險提醒。他還說，公務員赴陸時切勿透露機關組織相關資料，「尤其不要洩露機關同事或長官的個人資料」。

至於公務員如已遭盤查或脅迫，應如何因應？梁文傑稱，如果你有遭遇這樣的狀況，不管當場是怎麼回答的，返台之後一定要依照規定如實通報。他說，如實通報的話，「至少可以免除自己以後可能會碰到的責任問題」。

媒體追問，上述遭盤查人員是否有透露機密資訊，他回應，「目前看起來是沒有。」

陸委會 公務員 梁文傑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】陸委會豈可降規交流又交付蔣萬安政治任務？

國考沒考這技能！公務員揭到職後「全靠通靈」自學：會做反被凹

陸國台辦人事異動！陳斌華轉任經濟局長 張晗接掌新聞局

陸委會稱「不知找誰推薦」上海台辦副主任來台 國台辦批無理刁難

相關新聞

籲公務員「沒事不要去」 陸委會：赴陸遭盤查近期再增4案

陸委會副主委梁文傑24日宣布，近期再接獲4起、共5名公務人員赴陸遭盤查案例，其中一名曾任軍醫院護士，被詢問軍醫院院長、護理長及看診軍人等資料。梁文傑重申，「公務人員真的沒事不要去（大陸）」。

陸十一將至…台灣藝人恐再被動員表態 梁文傑提2條紅線

近期有台灣藝人赴澳門參加中秋活動，國籍被標示為「中國台灣」。陸委會副主委梁文傑24日回應，目前看來並不是藝人主動的行為，但大陸「十一」國慶將至，他提醒台灣藝人政治表態有2條紅線，「不能夠講出支持武統」，也「不能夠貶低台灣作為一個國家的地位」。

兩岸節慶包機還有需求？梁文傑：要花的成本遠大於效益

針對兩岸節慶包機需求與西安包機日前未獲准，陸委會副主委梁文傑24日表示，隨大陸高鐵、國內航線發達，現在包機需求已與過去不同，「現在的包機到底還有沒有這個需求？」他並稱，組織包機「要花的成本遠大於你的效益」。

台辦正副主任來台例外標準？梁文傑：准或不准都不會逐一報告

針對大陸地方台辦正副主任來台的例外標準，陸委會副主委梁文傑24日回應，政府會綜合情勢和各種因素判斷，准或不准都不會逐一報告，並比喻，「就像大家如果今天去申請美國簽證，如果美國政府不准你去，他也不會告訴你為什麼。」

汪小菲與馬筱梅同框現身北京 狂讚家鄉的好「值得來看看」

大陸國台辦主辦的「2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動」23日在北京雁棲湖舉行，作為知名兩岸婚姻家庭代表的汪小菲與馬筱梅，也驚喜同框現身會場。汪小菲難得接受台媒採訪，身為北京人的他表示，「你讓我說北京好，我能跟你說上一整晚」，強調北京非常值得台灣朋友親自前來走走看看。

陸高層人事變動：連2日調動6省區「一把手」 國台辦發言人異動

中共二十屆五中全會將於下月底舉行，近期中央、地方人事持續調整。過去兩日內，中共一口氣調動六個省級行政區的「一把手」，涉及甘肅、青海、西藏、安徽、河南、福建。中央的台辦系統也將有幾位局長職位異動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。