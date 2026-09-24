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林毅夫看陸開源AI 有助發展中國家成長

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中美目前在ＡＩ技術革命上相互競逐，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，中國大陸以開源權重模型發展人工智慧，可大幅降低ＡＩ技術門檻及應用成本，加速各產業智能化，並可能縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

林毅夫廿二日在英特爾技術創新與產業生態大會表示，人工智慧有可能改變發達經濟體和發展中國家的收入差距，關鍵在於，以大陸ＡＩ大模型為代表的開源權重模型，可降低ＡＩ的技術門檻和使用成本，縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

財新網指，林毅夫的觀點和目前經濟學界對ＡＩ帶來收入「Ｋ型分化」的觀點不同。Ｋ型分化是指以ＡＩ為代表的新興產業持續向上，但傳統產業可能持續向下的分化，連帶造成就業和居民收入分化。

林毅夫指，目前推進ＡＩ技術革命是美國和中國大陸「並跑」狀態，但兩國路徑不同，最終帶來的結果也不相同。重資產方式的美國走閉源模式，大陸走開源權重的輕資產模式，開源權重模型意味著客戶可免費或低成本使用大模型。在功能基本相同情況下，更多人會選擇開源模型，ＡＩ模型最後會走向開源方向。

他認為，ＡＩ影響經濟發展更重要的是「人工智慧＋」，即產業智能化。他將ＡＩ比喻為第一次工業革命的蒸汽機，為礦業、紡織業、交通業等提供動力，從而實現生產力飛躍式發展。根據大模型開發各個製造業部門的智能體，可提供生產、管理、物流、銷售、開發的智能；此外農業、服務業、個人生活家居甚至科研都需要人工智慧。

在「人工智慧＋」需求下，開源權重模型價格低廉或免費，將提供和過去幾次工業革命完全不同的變革速度。大陸走輕資產模式，讓各產業進入ＡＩ的成本大降，產業智能化會有爆發式發展。

林毅夫 英特爾 中國大陸

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