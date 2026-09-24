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馬斯克大讚特斯拉上海超級工廠

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克近日接受大陸媒體採訪表示，特斯拉上海超級工廠的成功有賴中國團隊，也大力推薦赴中國旅遊，稱「中國非常棒」，時間有限至少應走訪上海、北京，並建議搭乘高鐵時「多看看窗外，別一直盯著手機」。

央視財經報導，談及特斯拉在華業務，馬斯克表示，中國具備極強的製造業底蘊。特斯拉上海超級工廠的成功，靠的是中國團隊。團隊人才濟濟、勤懇可靠，產品品質一流，生產效率極高。上海超級工廠是一塊瑰寶。

據了解，上海超級工廠是特斯拉全球重要製造基地。二○二六年上半年，工廠交付近四十六點八萬輛整車，年增百分之廿八點四，產量創近三年同期新高。自二○一九年末啟動交付以來，工廠累計生產整車超四百五十萬輛，產品供應大陸、亞太與歐洲市場。

談及人形機器人時，馬斯克此前曾多次在社群媒體上轉發中國人形機器人的圖片和影片。他表示，希望未來每個人都能擁有專屬機器人，可照料年邁的父母，看護孩童，還能擔任孩子的一對一家教，承擔各類工作。未來世界，一個人可操控成百上千台，甚至上萬台實體機器人和數位智能體。

馬斯克預估，十年內、或不到十年，人形機器人至少有十億台；未來十五年或許達一百億台。

央視還問到他關於赴中國旅遊，馬斯克表示，「中國值得一看的東西太多了」、「單憑我的描述，根本無法展現中國的魅力，中國非常棒」。

馬斯克大力推薦到中國旅遊，「只要時間允許，就一定要去中國看看，中國值得一看的東西太多了」，「如果時間有限，至少要去上海、北京」。

特斯拉 馬斯克 上海

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