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升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽預估，年底人民幣兌美元上看六點五附近。路透
渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽預估，年底人民幣兌美元上看六點五附近。路透

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國大陸受惠於人工智慧投資「超級周期」，但內需仍對經濟構成拖累，若財政支出未明顯提速，經濟增長恐低於預期。他並預估，人民幣今年內仍有約百分之五升值空間，年底人民幣兌美元上看六點五附近。

近日，在岸、離岸人民幣兌美元一度升破六點七，創二○二三年一月以來新高。分析指出，升值原因包括美國聯準會升息效應釋放，以及近期人民幣中間價持續向偏強方向調整。

香港明報報導，丁爽分析，大陸受益於人工智慧投資的超級周期，憑藉完善且龐大的供應鏈體系，成為全球相關產品最大出口國。不過大陸經濟有來自內需的拖累，今年前八個月基建投資按年降百分之四，反映出項目落地與資金落實進度有所滯後，除非財政支出顯著提速，否則經濟增長有低於其預期的風險。

中金公司首席經濟學家及首席策略師繆延亮表示，大陸轉向新增長模式，加倍投入人工智慧和綠色轉型，部分增長較快、部分增長較慢的Ｋ型經濟是政策選擇。不過發債較慢，全數發行後的發債額將較去年多人民幣一點四兆元，應有助經濟增長達標。

丁爽預期，今年內人民幣仍有升值百分之五空間，人民幣兌美元年底目標看六點五附近。長期趨勢上，強勢人民幣政策的輪廓已逐漸確立，且政策導向將長期維持，類似美國卅年前確立並由歷任政府延續強勢美元政策，與提升人民幣國際化地位密切相關，基本因素也支持人民幣呈趨勢性升值。

丁爽並指，大陸的結構性通膨率預計將長期低於全球其他主要經濟體，大陸對科技創新及其與產業深度融合的重視，將持續為出口與產業競爭力注入新動力，若大陸經常帳順差持續維持在ＧＤＰ的百分之一至百分之二以上，將為人民幣的長期走強提供穩固的基石。

人民幣 渣打銀行 中國大陸

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