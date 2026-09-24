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回應本報民調 陸國台辦：積極推兩岸交流

聯合報／ 特派記者陳宥菘、記者廖士鋒／北京—台北報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，希望民進黨當局盡快全面恢復兩岸空中客運直航正常化。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，希望民進黨當局盡快全面恢復兩岸空中客運直航正常化。記者陳宥菘／攝影

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持民間擴大交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應，「要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是島內（台灣）各界的集體共識」，大陸將推出更多惠台利民政策，積極推動兩岸人員往來和各領域交流合作。

而青島台協會長張新政日前拜會海基會董事長蘇嘉全討論濟南航點，朱鳳蓮表示，希望民進黨當局停止政治操弄，盡快全面恢復直航正常化。她指出今年一至八月，兩岸直航旅客四二二點一萬人次，年增近一成三，大陸航空公司已基本用滿運力額度。

本報記者提問中秋包機申請案有無進展？朱鳳蓮則表示，民進黨當局聲稱已開放的包機點，申請條件「非常苛刻」，民眾和業者「看得到、摸不著、更吃不到」。而陸委會昨則回應指，經洽交通部民航局，目前並未接獲兩岸包機申請，也強調包機申請並無「看得到、摸不著、吃不到」。

至於勞動部長洪申翰此次赴陸參與ＡＰＥＣ會議，未出現部分輿論先前擔心他無法返台情形，朱鳳蓮稱，「只要你是合法合規的過來，一定能高高興興的來，平平安安的回」。

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