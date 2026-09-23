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陸國台辦人事異動！陳斌華轉任經濟局長 張晗接掌新聞局

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦傳出人事異動，新聞局局長陳斌華（圖左）將轉任經濟局局長，新聞局長一職由兼任發言人的港澳局局長張晗接任。圖為後製組圖。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦傳出人事異動，新聞局局長陳斌華（圖左）將轉任經濟局局長，新聞局長一職由兼任發言人的港澳局局長張晗接任。圖為後製組圖。記者陳宥菘／攝影

中共二十一大預定明年秋天召開，中央、地方人事近日持續調整，國台辦也傳出人事異動。據了解，新聞局（四局）局長陳斌華將轉任經濟局（五局）局長，新聞局長一職由兼任發言人的港澳局（六局）局長張晗接任，二人皆屬平調。

今年2月，原國台辦經濟局長彭慶恩升任為國台辦副主任後，主要由副局長涂雄、宗文出席各項經貿活動，但局長一直未對外公布接任人選。

陳斌華曾任國台辦經濟局副局長，主責台商協調、投資糾紛處理、招商等工作，與一些台商領袖亦熟識；張晗則曾在中共中聯部傳播局任職，亦熟稔新聞發布與宣傳工作。因此，這輪職務異動屬有跡可循。

現年55歲的陳斌華是新華社記者出身，福建詔安人，廈門大學中文系畢業，2001年2月作為大陸首批兩名記者之一赴台駐點採訪，此後多次赴台駐點，採訪足跡遍及台灣各地，曾獲中國新聞獎、新華社「十佳記者」。

陳斌華2016年4月進入國台辦系統任職，歷任海峽兩岸關係研究中心（海研中心）副主任、研究局副局長、經濟局副局長。2023年5月平調出任新聞局副局長、6月兼任發言人，同年11月升任新聞局局長，接替屆齡退休的馬曉光。據了解，陳斌華轉任經濟局長後，還會繼續擔任發言人。

張晗是現任國台辦港澳涉台事務局局長，並於2025年11月首次以發言人身份主持記者會。2024年轉入國台辦任職前，她曾在中共中聯部傳播局工作，歷任新聞處處長、副局長，熟稔新聞發布與宣傳工作。深圳衛視報導指，張晗還曾在大陸外交部任職。

截至目前，大陸國台辦網站「新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話」欄目，依舊維持3名發言人，分別是新聞局局長陳斌華、新聞局副局長朱鳳蓮，以及港澳局局長張晗。

國台辦除了局處首長異動，香港明報日前報導，現年55歲的大陸國台辦副主任趙世通，內定擔任福建省委常委、省委統戰部長。趙世通出身中共中聯部，這將是罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。

國台辦 張晗 陳斌華 中共二十一大

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