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看得到吃不到？陸批兩岸包機苛刻 陸委會：按規定程序申請

中央社／ 北京-台北23日電
陸委會。記者張鈺琪／攝影
陸委會。記者張鈺琪／攝影

中國大陸國台辦今天批評，兩岸包機申請條件苛刻；陸委會回應，可依規定與程序申請，沒有所謂「摸不著、吃不到」情形，這波中秋連假目前未接獲兩岸包機申請。

大陸委員會（陸委會）23日晚表示，經洽交通部民用航空局（民航局），這波中秋連假目前未接獲兩岸包機申請。

陸委會指出，有關兩岸包機申請事宜，可依民航局「兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明」規定及程序提出飛航兩岸客運包機申請，沒有所謂「看得到，摸不著、吃不到」情形。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮23日上午在例行記者會上表示，民進黨聲稱開放包機點，但是申請條件非常苛刻，民眾和業者是「看得到，摸不著、更吃不到」，應該正視需求，儘快取消兩岸航空運輸不合理限制。

朱鳳蓮並表示，目前兩岸航線航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每週執飛300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每週最高890班客運航班相比，有很大差距，嚴重影響兩岸民眾往來。

她強調，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。據了解，在已恢復直航的15個航點中，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。今年1至8月，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客達422.1萬人次，年增12.9%。

根據交通部民航局，目前評估有需求不過缺乏恢復定期航班條件、得以申請包機的兩岸航點共計13個，分別為瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

航空公司可於獲配航權額度內在清明節、端午節、中秋節等節慶假日前後各7日申請飛航客運包機；緊急醫療、人道考量等特定旅運需求情況，航空公司可檢附相關證明文件依程序申請包機飛航。

中國大陸東方航空先前申請8月21日西安往返桃園包機被駁回，原因在於飛航日期不在得申請包機的節慶期間規範內。民航局彼時表示，已請東航釐清。

陸委會 兩岸 國台辦 民航局 國務院

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