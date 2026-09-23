陸國台辦舉辦兩岸中秋聯誼活動 宋濤批民進黨「去中國化」

大陸國台辦主任宋濤23日在「2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動」表示，民進黨當局在台灣操縱「去中國化」，妄圖割裂、割斷兩岸歷史文化的連結，數典忘祖、不得人心，必須堅決反對。國民黨副主席李乾龍則呼籲台胞做兩岸和平發展的橋樑，「多一份交流就少一份誤解，兩岸關係越是困難，民間的交流越不能停」。

中秋節將至，國台辦23日在北京雁棲湖舉辦「2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動」，兩岸嘉賓400多人參加，其中台灣各界代表、企業家與在京台胞約300多人。

系列活動包含一場小型的「兩岸同胞迎中秋茶話會」，陸方包括宋濤、國台辦副主任趙世通及多名國台辦正副局長，以及北京市委常委馬駿、北京市台辦主任霍光峰等出席。台方代表則為李乾龍。同場與會的還有多名台商、台灣藝人伊能靜、近期熱播的大陸電視劇「早春晴朗」的編劇高小嫻、演員劉小北等。現場桌上還擺了台灣文旦柚。

在開場環節，宋濤先進行簡短發言，表示大陸將堅持一個中國原則和九二共識，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作與融合發展，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一、民族復興偉業。隨後，宋濤表示想聽取李乾龍與與會台胞的看法和建議。

李乾龍說，自己非常高興能代表中國國民黨主席鄭麗文來到北京參加活動，中秋節對兩岸中國人來講是一個非常重要的節日，兩岸同胞手足情深、血脈相同，他並提到自己是福建泉州渡過「黑水溝」到台灣第八代，娶了浙江第一代的老婆，「兩岸不只是一家親，兩岸更是一家人」。

李乾龍表示，國民黨堅持九二共識、反對台獨，希望在共同的政治基礎上恢復兩岸互信、擴大交流，讓兩岸能夠和平共處，和平共榮，也讓所有在大陸打拼的同胞更安心。

李乾龍接著說，請所有台胞繼續做兩岸和平發展的橋樑，多一份交流就少一份誤解，多交一個朋友就掃除一道高牆，「兩岸關係越是困難，民間的交流越不能停」，各位在第一線累積的信任，就是維護台海和平最重要的力量。

李乾龍發言未畢，媒體先被請出場外。據了解，隨後還有4名兩岸嘉賓分享自身看法，其中包括「早春晴朗」的編劇高小嫻。

結尾環節再度開放媒體進場。宋濤總結表示，兩岸同胞同屬中華民族，是血濃於水的一家人，必須守護好共同家園。民進黨當局在島內（指台灣）處心積慮的操縱「去中國化」，妄圖割裂、割斷兩岸歷史文化的連接，數典忘祖、不得人心，必須堅決反對。兩岸同胞要把中華文化的根守護好。

宋濤指出，兩岸要同走一條路，共繪融合發展的前景。兩岸融合發展就是要讓兩岸同胞常來常往、走親走近，讓廣大的台灣同胞在大陸學習、工作、生活越來越便利，日子越過越好。「十五五規畫」為台商台企深耕大陸發展提供了巨大的機遇。國台辦推出的對台「十項措施」亦取得積極進展和階段性成果。

宋濤表示，今年以來，兩岸交往交流持續熱絡，「廣大的台灣同胞不懼打壓，踴躍參與活動」，取得良好成效。今年上半年，兩岸人員往來311.9萬人次，同比增長22.1%，兩岸貿易額達到1,850億美元，再創新高，這充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，兩岸交流交往的大潮不可阻擋。歡迎更多的台胞來大陸追夢、築夢、圓夢。

宋濤並稱，「完成祖國統一，是同胞夙願、民族大義」，大陸堅持以和平的方式實現祖國統一，同時有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家的主權和領土完整。

中秋節將至，大陸國台辦23日在北京雁棲湖舉辦「2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動」，系列活動包含一場小型的「兩岸同胞迎中秋茶話會」。記者陳宥菘／攝影