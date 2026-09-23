突破可能性低？川習會登場前夕 美智庫專家揭可能結果：雙方互不信任

川習會登場在即，美國智庫專家甘思德預期，最可能的成果是延長去年釜山峰會達成的貿易休戰，但難以扭轉美中整體僵局。而中國已在防範美國可能重新升級局勢，以及在台灣兩岸問題上取得一些進展，美國今年內恐難迫使中國在重大問題上讓步。

ABC中文網報導，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）表示，最有可能出現的結果，是延長雙方於2025年10月釜山峰會達成、原定於11月10日到期的貿易休戰協議。

他預期，雙方可能會就一些具體商品達成協議，例如農產品和波音飛機，從而進一步落實川普今年5月訪問北京期間作出的承諾。但這不會改變中美之間更廣泛的僵持局面，而且目前這種局面對北京更為有利。

甘思德表示，川普實際上已經在今年5月讓步，同意減少對台軍售，這使華盛頓處於不利地位，「中國已經得到它所尋求的最重要的一些東西：防範美國可能重新升級局勢，以及在台灣兩岸問題上取得一些進展」，在今年剩餘時間裡，美國不太可能在任何重大問題上迫使中國作出重大讓步。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉分析，由於川普和習近平存在根深蒂固的互不信任，實現突破的可能性很低。兩人沒有太多能夠達成共識的共同基礎。習近平不會輕易接受任何一位美國總統提出的東西，因為他對美方的意圖持懷疑態度。

夏偉也提到，習近平不太可能作出妥協，因為他「擔心讓步可能被視為一種軟弱」。

復旦大學教授韋宗友認為，中國採取的穩定、非對抗性策略，正在對北京產生有利效果，「中國經過幾十年的發展，已經也有這樣的自信了」，「這向美方表明，中美兩國都是大國，不可能說通過打壓阻止中國的發展」。