國際技能競賽上海揭幕 53位國手登上世界賽場

有「技能奧運」美譽的國際技能競賽22日在中國上海正式揭開序幕，來自世界各地的青年技能好手齊聚一堂，展開為期六天的技術交流與競技。此（48）屆國際技能競賽吸引了來自73個國家、約1,400名選手共同競技，我國此次派出47個職類共53位國手參賽。

國際技能競賽每兩年舉辦一次，是各國青年技能人才展現專業技術與交流切磋的重要國際舞台。此屆賽事共辦理64個競賽職類，涵蓋製造、建築、資訊、服務及藝術等多元領域，參賽選手將在各項競賽中接受技術、精準度、速度及臨場應變等多重考驗，展現平日訓練累積的專業能力。

勞動部表示，對台灣國手而言，能夠站上國際賽場，是從國內競賽一路拚戰而來的成果。選手先從全國競賽中與各地好手競逐，再經過國手選拔取得代表台灣參賽的資格。

選手入選後，更投入長時間密集訓練，在教練、裁判及培訓團隊的指導下，反覆練習、修正細節，從一次次失誤中找出問題，持續突破技術與心理上的挑戰。

此次出征上海，53位國手將把長期訓練成果帶進國際賽場，面對不同國家選手的技術與競賽風格，不僅是專業能力的較量，也是穩定度與意志力的考驗。從備賽期間無數次的練習，到正式比賽時的每一次操作與判斷，選手們都將全力以赴，在世界舞台展現台灣青年技能人才的專業實力。

台灣長期投入技能人才培育，過去在國際技能競賽也屢創佳績。

第47屆國際技能競賽中，台灣國手共獲得2金、3銀、10銅及28面優勝，合計43項獎牌及獎項，團隊排名第4，選手得牌率達86%，總獎牌數及獲獎率均創近3屆最佳成績。本屆53位國手將延續過去累積的經驗與成果，全力迎戰各國頂尖技能好手，爭取再創佳績。

第48屆國際技能競賽於9月22日至27日在中國上海舉行，勞動部邀請全民持續關注台灣國手的賽事表現，為即將在世界賽場上奮戰的技能好手加油，一同見證台灣青年以專業技術迎戰世界。