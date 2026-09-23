國際技能競賽上海揭幕 53位國手登上世界賽場
有「技能奧運」美譽的國際技能競賽22日在中國上海正式揭開序幕，來自世界各地的青年技能好手齊聚一堂，展開為期六天的技術交流與競技。此（48）屆國際技能競賽吸引了來自73個國家、約1,400名選手共同競技，我國此次派出47個職類共53位國手參賽。
國際技能競賽每兩年舉辦一次，是各國青年技能人才展現專業技術與交流切磋的重要國際舞台。此屆賽事共辦理64個競賽職類，涵蓋製造、建築、資訊、服務及藝術等多元領域，參賽選手將在各項競賽中接受技術、精準度、速度及臨場應變等多重考驗，展現平日訓練累積的專業能力。
勞動部表示，對台灣國手而言，能夠站上國際賽場，是從國內競賽一路拚戰而來的成果。選手先從全國競賽中與各地好手競逐，再經過國手選拔取得代表台灣參賽的資格。
選手入選後，更投入長時間密集訓練，在教練、裁判及培訓團隊的指導下，反覆練習、修正細節，從一次次失誤中找出問題，持續突破技術與心理上的挑戰。
此次出征上海，53位國手將把長期訓練成果帶進國際賽場，面對不同國家選手的技術與競賽風格，不僅是專業能力的較量，也是穩定度與意志力的考驗。從備賽期間無數次的練習，到正式比賽時的每一次操作與判斷，選手們都將全力以赴，在世界舞台展現台灣青年技能人才的專業實力。
台灣長期投入技能人才培育，過去在國際技能競賽也屢創佳績。
第47屆國際技能競賽中，台灣國手共獲得2金、3銀、10銅及28面優勝，合計43項獎牌及獎項，團隊排名第4，選手得牌率達86%，總獎牌數及獲獎率均創近3屆最佳成績。本屆53位國手將延續過去累積的經驗與成果，全力迎戰各國頂尖技能好手，爭取再創佳績。
第48屆國際技能競賽於9月22日至27日在中國上海舉行，勞動部邀請全民持續關注台灣國手的賽事表現，為即將在世界賽場上奮戰的技能好手加油，一同見證台灣青年以專業技術迎戰世界。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。