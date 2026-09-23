安徽、河南、福建「一把手」調整 李樂成、周祖翼、趙龍就任

中國大陸繼西藏、甘肅和青海「一把手」（省委書記）調整職位後；安徽、福建和河南3個省於23日也調查省委書記。其中，周祖翼由福建轉任河南省委書記，福建省長趙龍接任福建省委書紀。

先前新華社22日報導，西藏、甘肅和青海「一把手」集中調整：原甘肅省委書紀胡昌升接替王君正出任西藏自治區黨委書記，原青海省委書記吳曉軍接任空缺的甘肅省委書記；原青海省長羅東川升任青海省委書記。

新華社23日報導，中共中央決定，李樂成任安徽省委委員、常委、書記，梁言順不再擔任安徽省委書記、常委、委員職務；周祖翼任河南省委委員、常委、書記，不再擔任福建省委書記、常委、委員職務；劉寧不再擔任河南省委書記、常委、委員職務；趙龍任福建省委書記。

據公開簡歷，李樂成61歲，湖北監利人，是中共二十屆中央委員，李樂成曾任湖北省委常委、襄陽市委書記，湖北省委常委、常務副省長，遼寧省省長等職，2025年任工業和信息化部黨組書記、部長至此次履新。

另外，64歲的梁言順亦為中共二十屆中央委員，梁言順曾任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記（正部長級），寧夏回族自治區黨委書記等職，2024年任安徽省委書記。

周祖翼則是61歲，浙江天台人，中共二十屆中央委員。他曾任同濟大學黨委書記，中央組織部部務委員兼幹部二局局長，中央組織部副部長，中央機構編制委員會辦公室主任，人力資源和社會保障部黨組書記、部長等職，2022年11月擔任福建省委書記。

劉寧今年64歲，曾任青海、遼寧省長、廣西壯族自治區黨委書記等職；2024年12月任河南省委書記至此次調整，亦為二十屆中央委員。

趙龍今年59歲，遼寧盤錦人，同為二十屆中央委員，曾任國土資源部、自然資源部副部長，福建省委常委、常務副省長，福建省委常委、廈門市委書記等職；2021年10月趙龍任福建代省長，後當選省長到此次履新。

大陸原福建省委書記周祖翼，轉任河南省委書記。中新社資料照