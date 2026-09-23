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陸委會稱「不知找誰推薦」上海台辦副主任來台 國台辦批無理刁難

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
針對上海市台辦副主任李驍東以雙城論壇踩線團為由申請來台遭駁回，陸委會主委邱垂正表示，上海台商近年均未返台參加海基會活動，「不知道找誰推薦李驍東」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日批評，民進黨無理刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。記者陳宥菘／攝影
針對上海市台辦副主任李驍東以雙城論壇踩線團為由申請來台遭駁回，陸委會主委邱垂正表示，上海台商近年均未返台參加海基會活動，「不知道找誰推薦李驍東」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日批評，民進黨無理刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。記者陳宥菘／攝影

上海市台辦副主任李驍東以雙城論壇踩線團為由申請來台，遭陸委會駁回。陸委會主委邱垂正則指，上海台商近年均未返台參加海基會活動，「不知道找誰推薦李驍東」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日批評，民進黨無理刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

邱垂正22日在電台專訪表示，大陸發布「懲獨22條」後，原則禁止對岸地方台辦主任、副主任來台，除非有當地台商協會推薦、海基會背書，再經審查後可「破例」。但他表示，由於上海台商近幾年均未返台參加海基會相關活動，不知道找誰去推薦李驍東，且上海台商未返台參加活動與上海市台辦有關，海基會也很難幫李驍東推薦。

對此，朱鳳蓮23日在例行記者會上表示，上海台北城市論壇是兩岸之間重要的城市交流平台，為了辦好今年的雙城論壇，讓兩岸同胞持續的從中受益，兩市一直就論壇舉辦相關事項保持溝通。

「上海方面赴台，是循慣例到台北踩線」，她批評民進黨當局頑固堅持台獨立場，為了政治私利，處心積慮給論壇的舉辦設置種種障礙，無理地刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

朱鳳蓮並指，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，大陸支持並積極推動包括雙城論壇在內的兩岸各項交流合作。雙城論壇已經連續舉辦了16年，已經形成了一定的慣例和做法，大陸樂見並相信今年一定會按照慣例順利舉辦。

國台辦 陸委會 上海

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