陸委會稱「不知找誰推薦」上海台辦副主任來台 國台辦批無理刁難

上海市台辦副主任李驍東以雙城論壇踩線團為由申請來台，遭陸委會駁回。陸委會主委邱垂正則指，上海台商近年均未返台參加海基會活動，「不知道找誰推薦李驍東」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日批評，民進黨無理刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

邱垂正22日在電台專訪表示，大陸發布「懲獨22條」後，原則禁止對岸地方台辦主任、副主任來台，除非有當地台商協會推薦、海基會背書，再經審查後可「破例」。但他表示，由於上海台商近幾年均未返台參加海基會相關活動，不知道找誰去推薦李驍東，且上海台商未返台參加活動與上海市台辦有關，海基會也很難幫李驍東推薦。

對此，朱鳳蓮23日在例行記者會上表示，上海台北城市論壇是兩岸之間重要的城市交流平台，為了辦好今年的雙城論壇，讓兩岸同胞持續的從中受益，兩市一直就論壇舉辦相關事項保持溝通。

「上海方面赴台，是循慣例到台北踩線」，她批評民進黨當局頑固堅持台獨立場，為了政治私利，處心積慮給論壇的舉辦設置種種障礙，無理地刁難、阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

朱鳳蓮並指，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，大陸支持並積極推動包括雙城論壇在內的兩岸各項交流合作。雙城論壇已經連續舉辦了16年，已經形成了一定的慣例和做法，大陸樂見並相信今年一定會按照慣例順利舉辦。