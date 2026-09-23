台商盼增加山東航點 陸國台辦喊話民進黨回應呼聲：停止政治操弄

青島台協會長張新政等台商日前赴海基會拜會董事長蘇嘉全，針對濟南航點提出申請明年春節包機、航班規畫等。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，大陸積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是一貫且明確，希望民進黨當局停止政治操弄，回應民眾呼聲，盡快全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

朱鳳蓮23日上午在記者會表示，兩岸空中直航承載著兩岸民眾往來的「迫切需求」，今年1至8月，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客達422.1萬人次，年增12.9%，充分印證兩岸直航市場的「旺盛需求」和兩岸民眾往來的「強烈意願」。

她續指，大陸積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化，這一態度一貫、明確。從呼籲恢復航點、增加航班，到申請包機，反映了台商台胞對兩岸直航航點全面復航的熱切期盼。希望民進黨當局停止政治操弄，回應民眾呼聲，盡快全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

朱鳳蓮還提到，目前因受民進黨當局阻撓干擾，兩岸航線航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比有很大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。且在已恢復直航的15個航點中，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。

她強調，兩岸空中直航航點全面復航的「障礙癥結在於民進黨當局」，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

本報記者提問，本周五就是中秋節，台灣民航局開放節慶前後各7日，也就是9/18-10/2可申請中秋包機，請問有無相關申請案與進展？朱鳳蓮則表示，民進黨當局聲稱已經開放的包機點，申請條件「非常苛刻」，民眾和業者是「看得到、摸不著、更吃不到」。