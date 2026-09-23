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回應本報兩岸大調查 陸國台辦：積極推動兩岸人員往來與交流合作

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，大陸將積極推動兩岸人員往來和各領域交流合作，歡迎更多台胞參與。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，大陸將積極推動兩岸人員往來和各領域交流合作，歡迎更多台胞參與。記者陳宥菘／攝影

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日回應，「事實證明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意」，大陸將積極推動兩岸人員往來和各領域交流合作，歡迎更多台胞參與。

本報日前進行2026兩岸關係年度大調查，在兩岸交流議題上，今年國民黨與民眾黨先後赴大陸交流，台北與上海雙城論壇持續進行，類似的兩岸交流平台，有六成三民眾支持繼續舉辦，二成七不支持，一成無意見。

觀光部分，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，二成八不支持，百分之五無意見。此外，有六成二民眾支持兩岸民間擴大交流，三成對此不支持，百分之九無意見。

對此，朱鳳蓮在例行記者會上表示，事實證明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是島內（台灣）各界的集體共識。

她表示，大陸將始終秉持「兩岸一家親」理念，持續推出更多惠台利民政策，不斷強化兩岸交流融合的制度支持，積極推動兩岸人員往來和各領域交流合作。大陸熱忱歡迎更多台胞以各種方式參與兩岸交流合作，融入兩岸融合發展進程，共享中國式現代化發展機遇。

兩岸 雙城論壇 朱鳳蓮

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