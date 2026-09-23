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洪申翰順利赴南京出席APEC會議為兩岸添互信？陸國台辦重申「此事」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
勞動部長洪申翰順利赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，大陸國台辦23日重申，作為今年APEC活動的東道主，大陸將按慣例處理台灣參會事宜。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰順利赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，大陸國台辦23日重申，作為今年APEC活動的東道主，大陸將按慣例處理台灣參會事宜。圖／勞動部提供

勞動部長洪申翰順利赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，包括桌牌也按APEC慣例使用「Chinese Taipei」，未遭矮化。大陸國台辦今天重申，作為今年APEC活動的東道主，大陸將「按慣例」處理台灣參會事宜。

國台辦23日上午召開例行記者會，針對洪申翰順利赴陸參會，本報記者提問，這次經驗是否給兩岸當局增添互信，並為未來互動打下基礎？又是否樂見更多台灣部長級以上官員到大陸參會交流？另外，大陸人社部長王曉萍與洪申翰是否在場邊有交流互動？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮僅重申，作為今年APEC活動的東道主，大陸按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」的參會事宜。

有台媒追問，如何看待台灣使用「Chinese Taipei」參與APEC活動，朱鳳蓮重申，稱在「一個中國原則」之下，「台灣地區」以「中國台北」名義地區經濟體身分參與亞太經合組織及相關活動，各方需遵守APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例。

至於洪申翰此次赴陸，未出現無法返台等情形，陸方如何評價這次台灣部長級官員赴陸與會？朱鳳蓮稱，無論是什麼級別的台灣同胞來大陸，都不需要有「莫須有」的擔心和憂慮，「只要你是合法合規的過來，一定能高高興興的來，平平安安的回」。

國台辦 洪申翰 APEC

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