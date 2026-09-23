傳習近平將提八一七公報施壓對台軍售 國台辦回應了

大陸國家主席習近平今天啟程訪美，路透引述知情人士報導，習近平在美期間將向美國總統川普施壓，要求依美中「八一七公報」停止對台軍售。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，大陸堅決反對美國向台灣出售武器的立場一貫、明確。

朱鳳蓮23日上午主持國台辦例行記者會，針對路透報導習近平將向川普施壓，要求依據1982年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求，她表示，台灣是中國的台灣問題，是中國內政，不容任何外部干涉，我們堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這個立場是一貫的、明確的。

賴清德總統近日重申，台灣的國防預算預計在2030年達到GDP的5%，以實力捍衛和平。對此，朱鳳蓮重彈舊調，批評賴清德妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是破壞台海和平穩定、破壞台海現狀的罪魁禍首。正告民進黨當局，編再多預算，買再多武器，都改變不了台獨必然敗亡的結局，阻擋不了祖國必然統一的大勢。

另外，陸委會副主委沈有忠日前研判川習二會後，美中台情勢會維持「三個不變」：第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性的改變；第三，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

朱鳳蓮則回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人、任何勢力都無法改變的，祖國必須統一，也必然統一。

針對外交部長林佳龍此前稱「台美共管中國大陸」，朱鳳蓮批評，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是台海和平穩定的禍根亂源。無論民進黨當局散布什麼謬論，都改變不了台灣是中國一部份的事實。