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共軍軍報：查處張又俠劉振立 為中共和軍隊消除重大政治隱患

中央社／ 台北23日電

中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠及前中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立被開除中共黨籍及軍籍後，中共解放軍報今天發表社論，指對二人的「嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患」。

這篇題為「堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍」的社論指出，對張又俠、劉振立的嚴肅查處，充分彰顯黨中央、中央軍委「將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度」，再次表明懲治腐敗無禁區全覆蓋零容忍、軍中絕不能有腐敗分子藏身之地的堅定立場。

文章說，全軍官兵要堅決擁護黨中央、中央軍委決定，自覺在「思想上、政治上、行動上」與以習近平為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平指揮。

這篇文章指控，張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，「背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成「極為惡劣的影響」。

文章說，「對他們（張又俠、劉振立）的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患」，是軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的重大勝利，必將有力推動人民軍隊鞏固純潔光榮，全力以赴完成好擔負的使命任務。

這篇文章也稱，當前，「世情、國情、黨情、軍情」都在發生複雜深刻變化，中共面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，共軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，必須把思想和行動統一到黨中央、中央軍委決策部署上來，全面加強軍隊黨的領導和黨的建設，堅定捍衛人民軍隊政治本色，高質量推進國防和軍隊現代化，以嶄新政治面貌迎接建軍100週年（指2027年）。

新華社日前報導，中共中央政治局會議21日審議並通過中央軍委關於張又俠和劉振立問題審查結果和處理意見報告。報告指張又俠、劉振立「背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重違反政治紀律和政治規矩，搞團團伙伙，對黨不忠誠不老實」。

此外還指他們「利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金」以及「嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管」等，決定給予張又俠、劉振立開除黨籍處分。

此前，中國14屆全國人大常委會第24次會議已決定免去張又俠的中國國家中央軍委副主席職務，同時免去劉振立的中國國家中央軍委委員職務。

張又俠、劉振立去職後，中共中央軍委目前僅剩下軍委主席習近平及副主席張升民二人。

張又俠 中共 查處

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