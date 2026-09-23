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陸打「民間友好牌」鋪墊川習二會 謝鋒提美教師26年前治沙故事

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國駐華大使謝鋒，以美國友人賽考斯（左）與中國治沙者殷玉珍時隔26年重逢為例，將民間友好與中美「建設性戰略穩定關係」相連結。新華社
美國駐華大使謝鋒，以美國友人賽考斯（左）與中國治沙者殷玉珍時隔26年重逢為例，將民間友好與中美「建設性戰略穩定關係」相連結。新華社

大陸駐美大使謝鋒23日於大陸官媒《人民日报》發表署名文章，在強調台灣等「四條紅線」之餘，也指出人民友好始終是中美關係發展的力量源泉，引述將近30年前美國教師捐款治沙的故事，連結於當下的川習會。

謝鋒指出，今年上半年美赴陸遊客人數在中國非周邊國家中排名第一。習近平提出的「5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議提前2年半完成預期目標，中美青少年跨越太平洋的真摯友誼，為兩國友好事業注入新動力。

為強調中美民間友好，謝鋒提到，最近美國友人賽考斯和中國治沙英雄殷玉珍時隔26年跨洋重逢，中美人民交往書寫新的溫暖與美好的一頁。

謝鋒所指的，是1999年發生於河南的故事。美國教育工作者賽考斯（Ronald Sakolsky）當年在洛陽教書，看到殷玉珍在毛烏素沙地「治沙造林」的報導後，為她募資5,000美元，不過賽考斯回到美國後兩人便斷了聯繫。2026年，殷玉珍在網上發布影片，希望邀請賽考斯回到中國，這個故事也在今年重新出現。

謝鋒表示，自己曾邀請賽考斯到陸駐美使館共度端午，為他頒發訪華簽證，感謝他「一顆善良的心助長一片森林」。

賽考斯表示，正是美中普通民眾的持續交流，一磚一石搭起友誼之橋。橋永固，樹常青，這是構建中美建設性戰略穩定關係最深沉、持久的力量。

在謝鋒今天的文章提及賽考斯一事之前，新華社22日已先刊登賽考斯的專訪。賽考斯表示，習近平與川普正在為推動兩國關係發展而努力，美中必須建立良好關係，才能通往美好未來。

賽考斯還在美國家中對新華社記者表示，他計畫在自家庭院前種2棵樹，在樹旁分別插上美國和中國國旗，以此象徵兩國之間的橋梁。

謝鋒此前曾表示，有些美國人將中國視為步步緊逼的威脅，將中國當成對手甚至敵人。在對華強硬的「政治正確」和「寒蟬效應」影響下，很多朋友內心支持中美合作但不願公開講出來，「我2023年到任後給自己的一項任務就是將那些支持中美關係發展的老朋友一個一個找出來，大家一起發聲出力。」

川習 謝鋒 教師

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