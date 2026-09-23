陸駐美大使：不能搞AI版「星球大戰」、台灣問題等4項紅線不容挑戰

陸美元首「川習二會」之前，大陸駐美大使謝鋒23日於《人民日報》發表署名文章，於川習會前提出四點主張，針對中美競爭問題，指出不能再設「矽幕」、更不能搞人工智慧版「星球大戰」，並強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。

謝鋒署名的文章〈推動中美建設性戰略穩定關係落地落實〉，刊登於今天的《人民日報》2版的「大使隨筆」。相比於5月的川習會，當時謝鋒的署名文章是刊登於《人民日報》3版。

謝鋒表示，習近平時隔11年再次對美國進行國是訪問，11年來，中美關係經歷風雨，證明「脫鉤斷鏈」辦不到、居高臨下行不通、衝突對抗搞不得。世界需要穩定、健康、可持續發展的中美關係。

文中提出四點主張：把握主流，錨定合作為主的積極穩定；互學互鑒，塑造競爭有度的良性穩定；相互尊重，保持分歧可控的常態穩定；堅守底線，維護和平可期的持久穩定。

謝鋒表示，中美共同利益遠大於分歧，合作共贏是主流，更是大勢。雙方要發揮好政治外交和經貿磋商兩大機制作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流。

他也提到，中美肯定有競爭，但應該是良性的，而不是在零和博弈中彼此消耗。不能再設「矽幕」，更不能搞人工智慧版「星球大戰」。

謝鋒表示，中美數輪經貿磋商取得積極進展，雙方秉持平等、尊重、互惠的態度，就可以找到解決彼此關切的辦法。他強調，美方應該停止炮製國家安全、經濟失衡、強迫勞動等名目，對華濫施遏制打壓。

他最後表示，中美要跨越「修昔底德陷阱」，避免「大國政治的悲劇」，守住不衝突不對抗的底線。中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。

文中最後表示，元首外交是中美關係的「定盤星」、「指南針」。2026年是中美關係大年。期待在兩國元首掌舵領航下，中美共同推動建設性戰略穩定關係不斷落地落實，走出相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。