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中國地方頻現人事調動 港媒：中共21大前諸侯調整

中央社／ 香港23日電

中國各地方首長近日頻繁出現調動，有港媒形容這是中共二十一大召開前的「地方諸侯大調整」，有些人甚至提早「下崗」。

距離二十一大召開只有1年，中國官方昨天公布了西藏自治區、甘肅省和青海省「一哥」的調動決定，即前甘肅省委書記胡昌升接替王君正擔任西藏自治區黨委書記，前青海書記吳曉軍轉任甘肅書記，青海省長羅東川升任青海書記。

明報今天刊登評論文章表示，這波調動有有兩個特點，一是胡昌升、羅東川都有福建工作經歷；二是63歲的王君正提早下崗。

文章表示，福建因「領袖（習近平）在此工作17年」，一向被視為「政治高地」，而胡昌升、羅東川均有在福建「鍍金」的經歷。

至於王君正提早卸任，可以解釋為「從大局出發」、「工作需要」、「自治區領導班子建設實際」。過去幾個月，已另有兩名省委書記因「工作需要」而提早下崗，包括63歲的王忠林卸任湖北書記，61歲的倪岳峰卸任河北書記。

文章並透露，盛傳北京方面今天還會公布另一批地方「諸侯」調整，涉及福建、安徽、河南多省，包括外傳工信部部長李樂成將接替梁言順擔任安徽省委書記，李樂成此前曾任遼寧省長。

此外，外傳福建省委書記周祖翼接替劉寧擔任河南省委書記，福建省長趙龍升任福建書記。

中共 北京 習近平

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