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影／第48屆世界技能大賽上海正式開幕 中華台北隊入場 李強揮手致意

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
第48屆世界技能大賽22日晚間舉行開幕式，中華台北選手入場。記者黃雅慧／攝影
第48屆世界技能大賽22日晚間舉行開幕式，中華台北選手入場。記者黃雅慧／攝影

第48屆世界技能大賽22日晚間在大陸國務院總理李強宣告開幕下正式啟幕，台灣代表隊以「中華台北」名義參賽，一眾選手出席開幕式，揮舞「中華台北」旗幟入場，面對我國手隊行經主席台，李強揮手致意。

開幕式上出席的大陸官方領導有大陸國務院總理李強、現任中共二十屆中央委員諶貽琴與吳政隆、上海市委書記陳吉寧、大陸人社部部長王曉萍，現場外國嘉賓有馬來西亞總理安華等人。

相較於其他國家列隊行進時，李強鼓掌致意，我方選手在行經主席台前時，李強跟中華台北代表隊熱情長時間揮手。中國香港、中國澳門代表隊行經主席台前，李強也揮手致意。中國代表隊作為地主隊最後入場時，李強等一眾官員則以起立鼓掌、揮手。

大陸國家主席習近平致賀信強調，中國將以舉辦這屆大賽為契機，鼓勵引導更多勞動者特別是青年人走技能成才之路。我們願同各方加強交流合作，推動世界技能運動發展，更好服務全球經濟增長和民生福祉改善。

台灣派出53名國手參加47個職類競賽。勞動部長洪申翰此前表示，台灣選手從選拔開始，經過近一年的培訓、移地訓練、模擬賽及國際交流，一步一步累積下來實力。此前，有傳聞指出洪申翰本來要親自帶領台灣代表團參會，引起外界關注。但最後洪申翰出席的是在南京舉行的亞太經合組織（APEC）人力資源部長會議。

本屆世賽有68個國家和地區的1,385名選手參賽，參賽國家和地區數、參賽選手人數均創歷屆之最。正如世界運動會賽事般，參賽國代表選手也會在入場時在服裝、造型上盡可能展現各國特色。

本屆大賽共設置了64個比賽項目，覆蓋製造、交通、建築、信息、創意、服務等6大類。值得注意的是，隨著產業變化，本屆新增一些競賽項目，比如無人機系統、智慧安防技術等7個賽項。

據悉，世界技能大賽64個賽項同時開賽，所有競賽項目要求在4天內完成，競賽時長控制在15至22小時，全部賽項結束後，在閉幕式上統一公佈成績並頒發獎牌。為了增加比賽難度，有一些神秘模塊會現場公布，避免選手提前做準備。

有「技能奧運」之稱的48屆世界技能大賽22至27日在上海舉行，本屆主題為「技能改變世界 技能照亮前程」，是全球層級最高、規模最大、影響力最廣的國際性職業技能賽事，每兩年舉辦一屆，迄今已舉辦47屆。目前已經覆蓋全球90個國家和地區、全球三分之二人口。本屆世界技能大賽最大的特點是「一賽兩會」：世界技能大賽、世界技能大會、世界技能博覽會同期舉辦。

李強 上海 國務院

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