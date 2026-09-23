聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會「檢討」雙城論壇 蔣萬安：人民眼睛雪亮

聯合報／ 記者張鈺琪林麗玉／台北報導

台北市勞動局長廿一日痛批陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是「權力的傲慢」。陸委會主委邱垂正昨回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，「我不知道，這個叫權力的傲慢嗎？」

關於雙城論壇，邱垂正表示，部分市政交流簽署的ＭＯＵ沒有落實，也未必達到原先希望促進兩岸和平的功能，去年台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇返台後，隔天中共即發動對台軍演，雙城論壇對兩岸交流究竟帶來什麼正面貢獻，「這個部分我們也需要來檢討」。

對於邱垂正稱盡力協助雙城籌辦，蔣萬安昨說，雙城論壇已經辦十六年，「我們就是市政之間交流，也有很多具體的成果」，誰是真正在進行交流而避免誤判？人民的眼睛是雪亮的。

針對這次上海踩線團，邱垂正昨受訪表示，過去兩屆踩線團都是由處長帶隊，這次上海方面提出由李驍東帶隊，且成員「清一色台辦團」，陸委會認為「這好像不太好」，因此最後維持由處長帶隊，另增加兩個非台辦名額，踩線團之後也已順利完成來台行程。

雙城論壇 陸委會 蔣萬安 邱垂正

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

談雙城論壇 邱垂正：一個台辦副主任不能來就有人要廢掉陸委會

邱垂正駁讓雙城「穿小鞋」 蔣萬安反擊：人民眼睛雪亮

邱垂正稱上海台商集體缺席海基會活動盼幫忙…蔣萬安曝根本解決之道

聯合報「兩岸關係年度大調查」回響 蔣萬安：綠賣芒果乾 受傷是民眾

相關新聞

APEC登陸澄清「沒遭矮化」 洪申翰：回台比較輕鬆

勞動部長洪申翰昨天返台，談及赴南京參加ＡＰＥＣ人力資源發展部長會議表示，此行未辦、也未使用台胞證，而是依過往ＡＰＥＣ模式，持邀請函入境中國大陸；對於外界關注是否遭遇矮化，他強調「我們是ＡＰＥＣ正式會員」，在持續要求及ＡＰＥＣ秘書處協助下，中方依規定提供與其他會員等同的權利，「這就是我們說的對等尊嚴」。

台北農產運銷公司 服貿會首度參展

二○二六年服貿會第四屆兩岸服務貿易推進會近日舉行，兩岸各界嘉賓一二○餘人參會。作為台灣最大的農產品運銷公司，台北農產運銷有限公司今年首次參展服貿會，產自花蓮縣瑞穗鄉的文旦柚在台灣形象展上賺足了眼球。

唐獎得主葛兆光：漢學研究 3標準評價

唐獎漢學獎得主、復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光廿一日在台灣師範大學發表演講指出，好的漢學研究應有三個評價標準，包含提供新史料和新證據、新思路和新問題以及新典範，「平庸而無用的全面論述絕不是好書」。

陸委會「檢討」雙城論壇 蔣萬安：人民眼睛雪亮

台北市勞動局長廿一日痛批陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是「權力的傲慢」。陸委會主委邱垂正昨回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，「我不知道，這個叫權力的傲慢嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。