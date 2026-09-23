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王毅與德外長通話 重申自由貿易

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共外長王毅（左）21日應約與德國外長瓦德福通電話，王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。圖為兩人2025年7月3日在德國柏林共同出席記者會時的資料照。路透
中共外長王毅（左）21日應約與德國外長瓦德福通電話，王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。圖為兩人2025年7月3日在德國柏林共同出席記者會時的資料照。路透

面對與中國的貿易逆差持續擴大，德國總理梅爾茨正帶領德國與歐盟對中國採取更強硬的經貿政策。根據大陸外交部新聞稿，中共外長王毅廿一日「應約」與德國外長瓦德福通電話時，呼籲德國保持理性、務實態度，推動歐盟堅持自由貿易，摒棄保護主義，堅持開放合作和對話協商的正道。

王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。

根據德國聯邦統計局公布的數據，去年德國對中國大陸貿易逆差擴大至八九三億歐元，進口金額更首度超過出口的兩倍。

王毅廿一日與瓦德福通電話時表示，王毅說，「加強中德互利合作符合雙方利益，是正確的共同選擇。我們要珍惜迄今取得的進展，推動中德合作走深走實，不斷取得新的成果。」他強調，中國和歐盟是全面戰略夥伴，中歐不應打貿易戰。中方一貫主張雙方相向而行，通過對話協商找到解決彼此關切的辦法。

根據大陸外交部廿一日深夜發布的新聞稿，瓦德福則表示，德中關係近年保持良好發展勢頭。德方期待同中方進一步密切高層交往，舉辦新一輪德中政府磋商，深化經貿等領域務實合作，不斷提升德中關係水平。

此外，王毅還告訴瓦德福，一個中國原則是中德關係的政治基礎。瓦德福則回應稱，德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

中國歐盟商會昨發布「歐盟企業在中國建議書」，呼籲北京政策制定者妥善解決包括供需失衡在內的中國經濟結構性失衡問題，實現經濟可持續增長。減少閒置產能或企業倒閉造成的資源浪費，緩解與貿易伙伴的緊張關係。

中歐貿易投資磋商機制第二次部長級會議將於十月在北京舉行，隨著會談臨近，雙方在經貿領域緊張局勢加劇。另據北京日報，大陸商務部副部長凌激廿一日主持外資企業圓桌會時承諾，「中國將堅定不移擴大高水平對外開放，為外資企業在華經營提供穩定性和確定性」。

王毅 自由貿易 德國

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