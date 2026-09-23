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陸正副主席 罕見同時赴美

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
圖為中國國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。圖／取自中國外交部官網
圖為中國國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。圖／取自中國外交部官網

在大陸國家主席習近平本月廿三日至廿五日訪美之際，大陸外交部昨宣布，大陸國家副主席韓正將於廿四日至廿六日赴紐約出席第八十一屆聯合國大會一般性辯論，兩人行程將有兩天重疊。

據大陸外交部官網消息，外交部發言人郭嘉昆廿二日宣布，韓正將於九月廿四日至廿六日赴紐約出席第八十一屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，並見聯合國秘書長、第八十一屆聯大主席及有關國家領導人。

郭嘉昆表示，今年是「新中國恢復聯合國合法席位五十五周年」，韓正與會期間，將全面闡釋中方對當前國際形勢、重大國際和地區問題以及聯合國工作的看法主張，介紹中國踐行多邊主義、促進世界和平與發展的有力行動，推動國際社會重振聯合國權威與作用，彙聚改革完善全球治理的更大合力，向著構建人類命運共同體的正確方向攜手前行。

近年大陸出席聯大一般性辯論的層級不一。二○二三年九月，韓正曾出席第七十八屆聯大一般性辯論，並會見聯合國秘書長古特瑞斯、美國國務卿布林肯、美國氣候特使柯瑞，以及多國領導人；二○二四年第七十九屆聯大由中共政治局委員、大陸外長王毅出席；二○二五年第八十屆則由大陸國務院總理李強赴紐約與會。

習近平上次親自赴美出席聯合國大會是二○一五年他訪美時，在結束西雅圖及華府的國是訪問行程後，由本人續赴紐約出席聯合國成立七十周年系列峰會。

赴美 外交部 習近平 聯合國

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