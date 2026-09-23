唐獎得主葛兆光：漢學研究 3標準評價

唐獎漢學獎得主、復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光廿一日在台灣師範大學發表演講指出，好的漢學研究應有三個評價標準，包含提供新史料和新證據、新思路和新問題以及新典範，「平庸而無用的全面論述絕不是好書」。

葛兆光是二○一四年唐獎設立以來，首位獲頒漢學獎的大陸學者。廿一日在台師大的演講開頭，葛兆光先指出好的漢學研究應有三個評價標準。第一個為是否提供了新史料和新證據。例如胡適對於禪宗神會和尚的研究，以及日本學者矢吹慶輝對隋朝三階教的研究，改寫了整個禪宗史甚至是佛教史，填補了歷史研究一個失落的環節。

葛兆光說，胡適、矢吹慶輝的著作不一定百分百正確，但他們提出了新問題，拿出了新史料，使得一些被遮蔽的歷史現象給我們看見。正確的書不一定是好書，不正確的書不一定就是壞書，平庸而無用的全面論述絕不是好書，「如果你的書提供了一個牽一髮而能動全身的資料，那就太了不起了」。

第二點，提供新思路和新問題，陳寅恪在《唐代政治史述論稿》提到的「關中本位」政策，把族群、地域、政治和文化的各種問題綜合起來，提出了一個解釋隋唐歷史的新思路，「你贊成也罷，反對也罷，後面的人都要跟著走」。又比如何炳棣在《明清社會史論》以科舉制度為例，用社會科學的方法討論歷史上的科舉制度和社會流動問題，後來的美國學者以及中國很多學者不得不跟著走。

他指，「新思路和新問題，像聚光燈打到哪裡哪裡亮，你就不由自主地跟著關注，跟著討論，有爭議和有反響的書，總比水花都濺不起來的書有價值」。

第三點，最高標準的好的漢學論著，就是給學界提供典範、提供方法，不僅可能在本專業產生影響，而且最好讓其他專業也能「照貓畫虎」。例如王國維的《殷卜辭中所見先公先王考》和《殷周制度論》，證明了《史記》有關殷商王朝世襲的記載正確，而且抓住了文化轉型的大關節，特別是奠定了地下考古和地上文獻的兩重證據法。另外，氣象學家竺可楨關於中國五千年氣候變化的研究，奠定了一個方法，就是通過考古、通過物候的觀察、通過文獻的記載來重建中國歷史上的氣候變遷。

他坦言很感慨「我們現在很多學術書既沒有新史料，也沒有新思路，更談不上是新典範，這是我們要檢討的」。

葛兆光並說，自己現在關心的五個話題，第一個是疆域或領土；第二是宗教和信仰。第三個是帝國和國家。第四個是認同問題。第五個就是族群，這五個話題，其實研究歐洲的人也關心，研究美國的人也關心，研究日本的人也關心研究，東南亞的人也關心，「這樣我們就有了對話的可能性」。