快訊

三商家購分割零售事業 明年轉型投控

台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共青海委書記已由省長羅東川升任。圖為先前羅東川擔任福建省委副書記時出席涉台記者會。 聯合報系資料照
中共青海委書記已由省長羅東川升任。圖為先前羅東川擔任福建省委副書記時出席涉台記者會。 聯合報系資料照

中共二十屆五中全會將於10月26日舉行，相關人事動向備受關注。而今日中共一口氣調動三個行政區的「一把手」，涉及甘肅、青海西藏，也為高層會議前的幹部流動做了新標記。

據新華社今（22）日公布消息，青海省長羅東川升任青海省委書記，原任省委書記吳曉軍則轉任甘肅省委書記，至於原任甘肅省委書記胡昌升，則改任西藏自治區黨委書記。而原先擔任西藏自治區黨委書記的王君正，官方則宣布他「因年齡原因不再擔任區黨委書記職務」。

其中，羅東川生於1965年10月，現年60歲，曾任中共福建省委副書記，多次出席涉台活動，早前則曾任中國應用法學研究所所長、最高人民法院政治部副主任，2015年7月後任中央紀委案件審理室主任（副部長級），新疆自治區黨委常委、最高人民法院副院長等職，2021年10月任福建省委副書記，2024年底調往青海並於去年1月升任省長。

羅東川擔任青海省長僅不到兩年，就升任省委書記。

精於觀察中共動向的「X」帳號「中國人事觀察」指出，羅東川成為繼福建省委書記周祖翼、陝西省委書記趙一德、廣西自治區黨委書記陳剛、甘肅省委書記吳曉軍、遼寧省委書記許昆林、湖北省委書記關志鷗之後的第七位「65後」省委書記，他也是繼關志鷗之後，第二位擔任省委書記的二十屆中央候補委員。

「因年齡原因」不再擔任西藏自治區黨委書記的王君正，生於1963年5月，現年63歲，至於胡昌升僅比王君正小7個月，他生於1963年12月，曾任四川省遂寧市長，甘孜州委書記，2015年6月後任青海省委常委、福建省委常委、廈門市委書記。2021年2月任黑龍江省省長，2022年12月任甘肅省委書記。他為中共二十屆中央委員。

吳曉軍則生於1966年1月，現年60歲。曾任江西省工業和信息化委員會主任，省發展改革委主任，2017年3月後任副省長、省委常委、南昌市委書記，後轉任青海省委副書記，2022年5月任青海省省長，2024年12月升任青海省委書記。他也是中共二十屆中央委員。

整理中共官方近一周以來公布之地方人事動向，除上述三省省委書記變動外，副省長層級的新任命案還有內蒙古自治區副主席王本強、雲南省副省長陳春平、遼寧省副省長任開斌、廣西壯族自治區黨委副書記王心富等人，人事調動相當頻繁。

此外，中共的中央官員部分，中國長安網近日更新後顯示，此前擔任大陸司法部副部長的胡衛列，已任中央政法委副秘書長。胡衛列生於1968年2月，曾任最高人民檢察院檢察委員會委員、第八檢察廳廳長等職，2023年出任司法部黨組成員、副部長。

青海 中共 西藏

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會 分析：會否對習近平地位有新表述成焦點

徐功凡頻赴陸再惹議 民進黨示警：紅色勢力進地方 台辦接待疑介選

董建華出殯 政治局委員致3000字悼辭 李家超、梁振英等10人扶靈

「對黨不忠誠」中共軍委前副主席張又俠、參謀長劉振立遭開除黨籍軍籍

相關新聞

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

中共二十屆五中全會將於10月26日舉行，相關人事動向備受關注。而今日中共一口氣調動三個行政區的「一把手」，涉及甘肅、青海、西藏，也為高層會議前的幹部流動做了新標記。

川習二會將登場 陸外交部：願同美方加強對話，管控分歧

為川習二會本周將登場預熱，大陸外交部發言人辦公室22日在社交媒體發布題為「建設性戰略穩定」影片。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方願同美方一道豐富中美建設性戰略穩定關係的內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界和平穩定繁榮。

大陸國家副主席韓正將赴紐約 出席聯合國大會一般性辯論

就在川習二會將在24日美國華府白宮登場之際。大陸外交部發言人22日宣布，國家副主席韓正將於24日至26日，赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。

中共五中全會 分析：會否對習近平地位有新表述成焦點

中共五中全會將於10月召開，並會審議「全面從嚴治黨」。BBC中文網刊文分析，會議將以中國共產黨的自身建設為核心議題，根據...

新黨副主席李勝峰：統一後落實「愛國者治台」、對外防衛交解放軍

新黨副主席李勝峰接受福建「海峽導報」專訪時，闡述新黨就「一國兩制」台灣方案的四點主張：保住經濟命脈，台積電不要被美國整碗端走；用大陸經驗，升級台灣基礎設施建設；落實「愛國者治台」；統一後台灣對外防衛交給解放軍。

延續龍系列… 央視官宣：殲35A新名字是「雲龍」

中國空軍戰鬥機殲35A有新名字了。19日晚，央視綜合頻道播出的「國防公開課」特別節目中，正式公布「雲龍」這個代號，命名延續自殲10以來的「龍」系列傳統，與殲20「威龍」、殲16「潛龍」構成新時代空軍三劍客。據了解，殲35A是中國自主研製的新一代隱身戰鬥機，採用總體氣動隱身一體化的設計，具備對空、對地、對海作戰能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。