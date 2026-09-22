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中國西藏、甘肅、青海「一把手」調整

中央社／ 北京22日電

中國近期頻繁調動地方官員，今天官方宣布西藏、甘肅、青海三地的中共黨委書記調整。胡昌升由甘肅轉任西藏自治區黨委書記，吳曉軍由青海轉任甘肅省委書記，青海省長羅東川接任青海省委書記。

新華社今天報導，中共中央決定近期決定，胡昌升任西藏自治區黨委委員、常委、書記，不再擔任甘肅省委書記、常委、委員職務；王君正不再擔任西藏自治區黨委書記、常委、委員職務。吳曉軍任甘肅省委委員、常委、書記，不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。羅東川任青海省委書記。

根據公開資料顯示，胡昌升1963年出生（現年62歲），江西高安人，是中共第20屆中央委員，具有副教授職稱。胡昌升早年在成都地質學院學習和任教，後轉入地方政壇，長期在四川任職。

2015年6月，胡昌升調任青海省委常委、組織部部長，2017年7月轉任福建省委常委組織部部長。2019年2月出任廈門市委書記，2020年9月升任福建省委副書記，並繼續兼任廈門市委書記。他在2021年任黑龍江省省長，2022年任甘肅省委書記，至此番履新。

吳曉軍1966年出生（現年60歲），江西泰和人，是中共第20屆中央委員，擁有經濟學博士學位。吳曉軍曾任江西省副省長，江西省委常委、副省長，江西省委常委、南昌市委書記，青海省委副書記等職，2022年任青海省省長，2024年12月任青海省委書記，至此番履新。

羅東川1966年出生（現年60歲），重慶人，是中共第20屆中央候補委員，擁有法學博士學位。羅東川長期在法院系統任職。2017年4月，羅東川調任新疆維吾爾自治區黨委常委、紀委書記，2018年1月兼任自治區監察委員會主任，同年7月回到最高法任副院長，後兼任知識產權法庭庭長。

2020年7月，羅東川調任福建省委常委、政法委書記，2021年10月升任省委副書記。2024年12月，他調往青海任省委副書記，2025年1月出任省長，直至此次接任省委書記。

青海 西藏 中共

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