川習二會將登場 陸外交部：願同美方加強對話，管控分歧

為川習二會本周將登場預熱，大陸外交部發言人辦公室22日在社交媒體發布題為「建設性戰略穩定」影片。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方願同美方一道豐富中美建設性戰略穩定關係的內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界和平穩定繁榮。

大陸外交部發言人辦公室22日上午發布的「建設性戰略穩定」影片分中文發音和英文發音兩種版本，影片一開始稱，「2026年是中美關係的『大年』，也是兩國跨越『修昔底德陷阱』，探索正確相處之道的歷史性、標誌性年份」。

影片稱，5月中美元首北京會晤給中美關係確立了新定位，那就是「建設性戰略穩定關係」。不是你輸我贏的零和博弈，不是相互示強的對抗循環，而是構建合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。

這則全長近3分鐘的影片，論點與中共中央黨報《人民日報》22日在頭版刊登署名「國紀平」、題為「錨定新定位，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠——寫在習近平主席即將對美國進行國事訪問之際」的長文一致。《人民日報》這篇評論文章強調，習近平此訪將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。