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大陸國家副主席韓正將赴紐約 出席聯合國大會一般性辯論

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為大陸國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。圖／取自大陸外交部官網
圖為大陸國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。圖／取自大陸外交部官網

就在川習二會將在24日美國華府白宮登場之際。大陸外交部發言人22日宣布，國家副主席韓正將於24日至26日，赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。

大陸外交部發言人稱，與會期間，韓正也將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及相關國家領導人。

大陸外交部官網發布，韓正自2023年就任以來，共有一次出訪美國紐約聯合國總部出席聯合國大會的紀錄。時間是在2023年9月18日至23日率團前往紐約，代替當時預期出席的外長王毅，代表中國出席聯大一般性辯論。

韓正當時於9月21日發表題為「構建人類文明共同體 攜手開創人類美好未來」的講話。他在發言中反對「霸權主義、強權政治與單邊主義」，並闡述了大陸在烏克蘭危機、人權等國際議題上的立場。

韓正還出席並主持由中方主辦的「全球發展倡議合作成果展示高級別會議」。會晤聯合國秘書長古特瑞斯、美國國務卿布林肯、氣候特使柯，以及塞爾維亞、秘魯、賽普勒斯、獅子山、幾內亞總統和巴基斯坦看守總理。

紐約 大陸 聯合國

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