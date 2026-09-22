新黨副主席李勝峰：統一後落實「愛國者治台」、對外防衛交解放軍

新黨副主席李勝峰接受福建「海峽導報」專訪時，闡述新黨就「一國兩制」台灣方案的四點主張：保住經濟命脈，台積電不要被美國整碗端走；用大陸經驗，升級台灣基礎設施建設；落實「愛國者治台」；統一後台灣對外防衛交給解放軍。

福建日報集團旗下的「海峽導報」指出，新黨從創立之初就主張兩岸統一，並在上個月33周年黨慶時提出「愛國者治台」等四點主張，是台灣最先提出「一國兩制」台灣方案完整論述的政黨。

李勝峰接受「海峽導報」電話專訪時表示，在兩岸正式走向統一前，台灣必須先做好三件事：一是精準讀懂大陸方面的核心訴求與行動邏輯；二是具備與大陸協商統一能力；三也是尤為重要的，台灣要清晰梳理並合理表達自身的訴求。

他認為，大陸對台灣問題的核心訴求就兩個：一是必須完成國家統一；二是整個過程盡可能實現和平，避免兵戎相見。大陸想要的是讓台灣成為中華民族的優質資產，統一後兩岸再通過深度融合、共同發展逐步解決剩餘的差異問題。因此，大陸才會一直苦口婆心說「中國人不打中國人」。

李勝峰指出，那些被台獨深度洗腦的人反覆宣稱「台灣人不是中國人」，把兩岸關係定位成「敵對國家」關係。「如果這樣挑釁的話，大陸打你不是剛剛好而已嗎？」

李勝峰還說，大陸已提出統一對台灣有「七個更好」，新黨要做的，首先是對這「七個更好」提出一套經得起檢驗的完整論述，然後用老百姓聽得懂的語言在台灣進行傳遞與溝通。包括新黨提出的四大主張，都是台灣老百姓聽得懂的語言，這個溝通很重要。

所謂「七個更好」是指大陸全國政協主席王滬寧2025年10月在紀念台灣光復80周年大會上，提出對統一後台灣發展前景的描述，分別為：台灣經濟發展會更好、能源資源保障會更好、基礎設施建設會更好、安全保障會更好、對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好、精神文化生活會更好。

李勝峰呼籲台灣老百姓不要被民進黨騙，要正面正確看待大陸的進步，相信統一對台灣有好處。現在大陸發展勢頭越來越猛，國際話語權和地位持續攀升，普通民眾的生活幸福感也越來越強。但在民進黨信息封鎖下，竟有台灣人相信大陸的產品品質都很差。

他表示，現實是，大陸的張雪機車在國際賽事上拿到了第一名。民進黨為什麼不讓大陸汽車和機車進入台灣市場？答案明擺著，一旦放開准入，大家試過就知道大陸的車有多好。「我自己喜歡開車，如果讓大陸車進入台灣，我立馬就換大陸的車了。便宜又好用，為什麼不換呢？」

「台北這麼多年交通亂局一直治不好，直接把大陸成熟的AI交通方案引進來不就好了？」李勝峰進一步表示，教育方面，台灣也越來越落後，北大、清華、復旦、浙大的國際排名一個接一個超過台大，現在台大在世界百強高校裡排第幾？整個台灣能進世界百強的高校有幾所？大陸又有多少所？

他呼籲，台灣是該正視統一的時候了，主動談判，提出訴求，越早談對台灣越有利。