快訊

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

聽新聞
0:00 / 0:00

新黨副主席李勝峰：統一後落實「愛國者治台」、對外防衛交解放軍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
新黨副主席李勝峰表示，新黨對於「一國兩制」台灣方案的主張包括：「愛國者治台」、統一後台灣的對外防衛交給解放軍等。聯合報系資料照
新黨副主席李勝峰表示，新黨對於「一國兩制」台灣方案的主張包括：「愛國者治台」、統一後台灣的對外防衛交給解放軍等。聯合報系資料照

新黨副主席李勝峰接受福建「海峽導報」專訪時，闡述新黨就「一國兩制」台灣方案的四點主張：保住經濟命脈，台積電不要被美國整碗端走；用大陸經驗，升級台灣基礎設施建設；落實「愛國者治台」；統一後台灣對外防衛交給解放軍

福建日報集團旗下的「海峽導報」指出，新黨從創立之初就主張兩岸統一，並在上個月33周年黨慶時提出「愛國者治台」等四點主張，是台灣最先提出「一國兩制」台灣方案完整論述的政黨。

李勝峰接受「海峽導報」電話專訪時表示，在兩岸正式走向統一前，台灣必須先做好三件事：一是精準讀懂大陸方面的核心訴求與行動邏輯；二是具備與大陸協商統一能力；三也是尤為重要的，台灣要清晰梳理並合理表達自身的訴求。

他認為，大陸對台灣問題的核心訴求就兩個：一是必須完成國家統一；二是整個過程盡可能實現和平，避免兵戎相見。大陸想要的是讓台灣成為中華民族的優質資產，統一後兩岸再通過深度融合、共同發展逐步解決剩餘的差異問題。因此，大陸才會一直苦口婆心說「中國人不打中國人」。

李勝峰指出，那些被台獨深度洗腦的人反覆宣稱「台灣人不是中國人」，把兩岸關係定位成「敵對國家」關係。「如果這樣挑釁的話，大陸打你不是剛剛好而已嗎？」

李勝峰還說，大陸已提出統一對台灣有「七個更好」，新黨要做的，首先是對這「七個更好」提出一套經得起檢驗的完整論述，然後用老百姓聽得懂的語言在台灣進行傳遞與溝通。包括新黨提出的四大主張，都是台灣老百姓聽得懂的語言，這個溝通很重要。

所謂「七個更好」是指大陸全國政協主席王滬寧2025年10月在紀念台灣光復80周年大會上，提出對統一後台灣發展前景的描述，分別為：台灣經濟發展會更好、能源資源保障會更好、基礎設施建設會更好、安全保障會更好、對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好、精神文化生活會更好。

李勝峰呼籲台灣老百姓不要被民進黨騙，要正面正確看待大陸的進步，相信統一對台灣有好處。現在大陸發展勢頭越來越猛，國際話語權和地位持續攀升，普通民眾的生活幸福感也越來越強。但在民進黨信息封鎖下，竟有台灣人相信大陸的產品品質都很差。

他表示，現實是，大陸的張雪機車在國際賽事上拿到了第一名。民進黨為什麼不讓大陸汽車和機車進入台灣市場？答案明擺著，一旦放開准入，大家試過就知道大陸的車有多好。「我自己喜歡開車，如果讓大陸車進入台灣，我立馬就換大陸的車了。便宜又好用，為什麼不換呢？」

「台北這麼多年交通亂局一直治不好，直接把大陸成熟的AI交通方案引進來不就好了？」李勝峰進一步表示，教育方面，台灣也越來越落後，北大、清華、復旦、浙大的國際排名一個接一個超過台大，現在台大在世界百強高校裡排第幾？整個台灣能進世界百強的高校有幾所？大陸又有多少所？

他呼籲，台灣是該正視統一的時候了，主動談判，提出訴求，越早談對台灣越有利。

統一 愛國者 解放軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「習訪美定談台灣」 陸學者：對台軍售料推至年底分批進行

近10年第3高⋯32%民眾主張獨立 陸學者：美日因素使獨派更敢表達

聯合報社論／川習會前，篤定但迷惘的台灣民意

談雙城論壇 邱垂正：一個台辦副主任不能來就有人要廢掉陸委會

相關新聞

中共五中全會 分析：會否對習近平地位有新表述成焦點

中共五中全會將於10月召開，並會審議「全面從嚴治黨」。BBC中文網刊文分析，會議將以中國共產黨的自身建設為核心議題，根據...

新黨副主席李勝峰：統一後落實「愛國者治台」、對外防衛交解放軍

新黨副主席李勝峰接受福建「海峽導報」專訪時，闡述新黨就「一國兩制」台灣方案的四點主張：保住經濟命脈，台積電不要被美國整碗端走；用大陸經驗，升級台灣基礎設施建設；落實「愛國者治台」；統一後台灣對外防衛交給解放軍。

「習訪美定談台灣」 陸學者：對台軍售料推至年底分批進行

華府川習二會24日將登場，美國總統川普會否在台灣問題上讓步引發關注。大陸學者指出，大陸國家主席習近平訪美期間「一定會談到台灣問題」，但還不清楚川普會如何回應，研判美國整體對台政策「沒有發生根本性變化」，且美國仍會對台軍售，預期將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國會發現「越來越難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

大陸國家副主席韓正將赴紐約 出席聯合國大會一般性辯論

就在川習二會將在24日美國華府白宮登場之際。大陸外交部發言人22日宣布，國家副主席韓正將於24日至26日，赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。

延續龍系列… 央視官宣：殲35A新名字是「雲龍」

中國空軍戰鬥機殲35A有新名字了。19日晚，央視綜合頻道播出的「國防公開課」特別節目中，正式公布「雲龍」這個代號，命名延續自殲10以來的「龍」系列傳統，與殲20「威龍」、殲16「潛龍」構成新時代空軍三劍客。據了解，殲35A是中國自主研製的新一代隱身戰鬥機，採用總體氣動隱身一體化的設計，具備對空、對地、對海作戰能力。

李家超拚連任？ 宏福苑大火恐成絆腳石 傳北京正在打分數

香港特首李家超首個五年任期將於2027年6月30日屆滿，港府公布，明年3月將舉行特首選舉。隨著換屆選舉逐步逼近，李家超是否尋求連任，以及北京方面對下一屆特首人選的考量，成為外界關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。