中共五中全會 分析：會否對習近平地位有新表述成焦點

中共五中全會將於10月召開，並會審議「全面從嚴治黨」。BBC中文網刊文分析，會議將以中國共產黨的自身建設為核心議題，根據中共歷史，聚焦黨建議題的全會往往影響深遠，此次會議會否對中國國家主席習近平的權力地位作出新表述，將成為觀察焦點。

中共中央政治局昨天召開會議，決定中共第20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）於10月26日至29日在北京召開，並將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。

BBC中文網21日刊文，按照慣例，五中全會本應聚焦下一個五年規劃，但因中共第20屆三中全會延遲了一年召開，使第20屆四中全會及五中全會的議題依次順延。

2025年召開的中共第20屆四中全會，按慣例本應研究國家重大政策部署乃至軍委人事變動，但當時中國正處於空前的軍隊整肅，同時「十四五」（2021-2025）規劃將收官，亟待審議新規劃，四中全會的主議題變成審議「十五五」（2026-2030）規劃。

10月底召開的中共第20屆五中全會，承接了往年六中全會的議題「聚焦黨建」。

文章表示，習近平執政後的兩次六中全會，均對其政治地位作出逐層遞進的確認。這包括2016年召開的中共第18屆六中全會，正式確認了習近平「黨中央的核心、全黨的核心」的地位。

2021年召開的中共第19屆六中全會通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，是中共建黨以來第三份歷史決議。該次會議還提出「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，進一步鞏固了習近平的政治地位。

另外，於1981年召開的中共第11屆六中全會，通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，正式否定文化大革命，評價了毛澤東的歷史地位，並在指導思想上完成撥亂反正。這不是一份一般的黨建文件，而是為中國改革開放初期的意識形態與政治路線定下了基調。

文章表示，從以上的例子可見，聚焦黨建議題的全會往往影響深遠。而此次五中全會將以「全面從嚴治黨」，即中國共產黨的自身建設為核心議題，會否出現新的表述，將是一大觀察焦點。