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川習二會將登場 陸委會：台美有共同利益與價值

中央社／ 台北22日電

美國總統川普（Donald Trump）將在華盛頓會晤中國國家主席習近平，這是雙方今年二度會晤。陸委會主委邱垂正今天表示，台美有共同利益、共同價值，支持台灣是美國跨黨派共識。

邱垂正今天對媒體表示，台美有共同利益、共同價值，支持台灣是美國跨黨派共識，美方對台灣也不斷地重申對台政策不變，「我們會跟美國等民主同盟國家共同合作來共同守護台海的和平穩定，這是我們的原則」。

勞動部長洪申翰21日在中國大陸江蘇南京出席亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），他將於今天下午返抵台灣。

從會議場合照片可見，洪申翰前方陳列桌牌為Chinese Taipei，座位被安排在新加坡（Singapore）代表、泰國（Thailand）代表間。

邱垂正強調，如同洪申翰出發前對外說明的，「我們依照APEC相關規定與慣例來參加，我們參與的身分是Chinese Taipei，都沒有改變」。

川習 陸委會 台美

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