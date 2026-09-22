川習會登場 中國學者：美中都想避免衝突

川習會將於本週登場。中國清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，中美關係在今年5月定位為「建設性戰略穩定關係」，要穩定需要雙方力量差不多，這代表美國對中國綜合實力的認可，而中美之間競爭與合作成分都有，但是雙方都不想從兩者滑向到衝突。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「高層交往與中美關係」。由於中國國家主席習近平將於23日至25日對美國進行國是訪問，並預計與美國總統川普會面，這場茶座吸引許多駐北京記者前往聆聽。

周波在座談中首先談及中美關係的定位。他表示，今年5月川普訪中時，最為重要的共識是雙方同意建立「建設性戰略穩定關係」。所謂「戰略穩定」的基礎是雙方力量大致相等，否則不可能穩定，這是美國第一次歷史上正式對中國綜合國力的認可。

周波表示，中美之間的「戰略穩定」也不是冷戰時期的戰略穩定，當時基本上是核武器數量大致相等，而現在是更宏觀的戰略穩定。而「建設性」的核心是雙方對未來的態度，避免走向「破壞性」。

他指出，中美關係與冷戰時期美蘇關係最大的區別在於，兩國是在同一個國際體系內競爭，雙方對體系的看法沒有太大不同，而冷戰是敵我關係，在不同體系內競爭。中國是全球化的重要受益者，也是現行體制最大受益者，因此中美之間並非敵對關係，這是雙方能夠和平共存的基本條件。

至於美中之間競爭與合作孰輕孰重？周波表示，中國基於文化喜歡談合作，美國認為競爭是健康的而喜歡談競爭。中美關係競爭與合作都是有的，而競爭可能較大，因為美國的綜合國力還是要比中國大一些。儘管如此，雙方還是有共識，就是在競爭與合作之間，都不想滑落到中美衝突。

在具體問題方面，周波談及台灣議題時說，如果從中國大陸的角度思考，中國是崛起的大國，當它的力量與美國達到平起平坐的地位，不太可能接受「自身領土的一部分」從中國分離出去。

周波並認為，習近平訪美期間一定會談到台灣議題，現在尚不知道川普的回應，但評估川普會很糾結，因為川普5月訪中時，在回程的空軍一號上說不想飛9500英里打仗。至於對台軍售，周波說，如果中國與美國是勢均力敵，美國做損害中國利益的事，中國有更多手段制約它。

在中美軍事關係方面，周波表示，最希望的就是「可控」，做到可控要雙方共同努力。比如雙方談核問題，取決於雙方討論的具體內容，雙方可以探討避免攻擊對方核設施，以及避免使用常規武器攻擊核設施等措施，但若只是美方要求中方公布核彈頭數量等資訊，中方可能不願意接受。

最後談到AI安全議題。周波表示，中美兩國都是AI領域的重要國家，因為AI發展速度非常快，兩國有必要增加相互溝通。雙方若能進一步討論AI問題，並建立一些共同規則，將能「造福人類」。