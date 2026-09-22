川習二會登場前 北京釋善意公告加強毒品防範

打擊合成毒品是當前美中關係中，美方高度關切且積極處理的主要議題之一。為營造川習二會良好氛圍，在大陸國家主席習近平即將於明（24）日啟程訪美前，大陸國家禁毒委員會辦公室22日發布《關於防範美托咪定和酒石酸流入非法渠道用於製毒的警示通告》，以防範「美托咪定」和「酒石酸」流失被用於製造毒品的風險。

「美托咪定」（Medetomidine，美得定）是一種強效的動物用鎮靜與麻醉藥物，近年在國際上被非法摻雜至街頭毒品（如芬太尼）中，成為高度危險的新興濫用物質。

酒石酸（Tartaric acid‌）常用作酸味劑、抗氧化劑，或與小蘇打結合充當麵粉膨鬆劑，也應用於製藥、製鏡業助劑及化學試劑，本身‌不能直接製作成毒品‌，但存在被非法用於製毒的風險。

新華社報導，大陸國家禁毒委員會辦公室這份《通告》明確了美托咪定和酒石酸CAS號及海關商品編號，提醒相關企業和個人在從事上述化學品經營活動時，嚴格按照大陸國家禁毒辦於2019年8月、2023年11月、2025年11月發布的警示通告要求，增強法律意識，開展相關經營和出口貿易活動時遵守國內國外法律法規。