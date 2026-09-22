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深圳前市長覃偉中被查 卸任不足1個月

中央社／ 台北22日電

中共中央紀委國家監委網站21日通報，廣東人大常委會黨組成員覃偉中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。覃偉中曾擔任深圳市市長，今年8月24日才卸任。

綜合澎湃新聞、深圳特區報等陸媒報導，55歲的覃偉中，廣西玉林人，長期在中石化工作，2017年任中國石油天然氣集團副總經理。2019年3月，覃偉中擔任廣東副省長，晉升副部級。2021年4月，空降深圳擔任市長。

今年8月24日，深圳市7屆人大常委會舉行第49次會議。當時會議指出，因工作變動，決定接受覃偉中辭去深圳市市長職務的請求。

據廣東衛視「廣東新聞聯播」8月28日消息，廣東省人大常委會黨組召開會議，當時覃偉中已任廣東省人大常委會領導班子成員。

深圳市委常委會21日晚召開會議，通報覃偉中涉嫌嚴重違紀違法及正被查一事，市委書記靳磊主持會議並講話。

會議指出，中央紀委國家監委對覃偉中涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分彰顯了全面從嚴治黨，反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓的強烈訊號。全市各級黨組織和廣大黨員幹部要把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，

深圳市第7屆人民代表大會第8次會議於20日舉行，正式選出李運接任深圳市市長。

深圳 廣東 人大常委會

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