深圳前市長覃偉中被查 卸任不足1個月

9月24日川習二會前，被視為川普盟友的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）8月底前又去了趟中國大陸，但這次戴恩斯沒有去北京見大陸外長王毅，而是去杭州、廣州看了多家中國企業。戴恩斯形容他此行是一次「實地考察」（fact-finding mission）。返美後受訪時戴恩斯說，美國可能誤判了中國在科技領域的先進程度。 戴恩斯此行究竟看到了什麼？他的考察心得將如何影響此次川習會？

2026-09-22 13:05