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談雙城論壇 邱垂正：一個台辦副主任不能來就有人要廢掉陸委會

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
邱垂正（右）22日上午接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／截自POP撞新聞YT
邱垂正（右）22日上午接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／截自POP撞新聞YT

台北市勞動局長王秋冬21日痛批陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是「權力的傲慢」。陸委會主委邱垂正今（22）日回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，「我不知道這個叫權力的傲慢嗎？」他並表示，只因一名上海市台辦副主任不能來台，「甚至還有人批評說，陸委會沒有功能，應該要把陸委會廢掉，把話說到這種地步」。

邱垂正22日上午接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。針對這次上海踩線團，邱垂正說，過去兩屆踩線團都是由處長帶隊，這次上海方面提出由李驍東帶隊，且成員「清一色台辦團」，陸委會認為「這好像不太好」。因此最後維持由處長帶隊，另增加2個非台辦名額，踩線團之後也已順利完成來台行程。

邱垂正指出，2024年大陸發布「懲獨22條」後，陸委會對重要台辦成員來台採取較嚴格審查，包括台辦主任、副主任，「原則上就禁止，除非例外」。他舉例，今年南投與杭州舉辦「兩湖論壇」，杭州市台辦主任因獲當地台商協會推薦，加上任內曾照顧赴陸參賽的台灣選手家屬及當地台商，因此獲准來台。

至於李驍東，邱垂正多次提到上海台商參加海基會活動的情況。他表示，上海是大陸台商人數最多、兩岸直航也最方便的地方，但近一、兩年上海台商「一個都沒有」回台參加海基會舉辦的活動，其他城市則有不少台商、甚至由台商協會幹部整團返台。

黃暐瀚也在廣告時間再次向邱垂正確認，上海台商究竟是「不回台灣」，還是「不回台灣參加海基會的活動」？邱垂正回答，是「不回台灣參加海基會的活動」。

邱垂正說，陸委會多次透過北市府向上海方面反映，希望上海市台辦不要阻擋當地台商返台參加海基會活動。這次李驍東如果要循台商協會推薦方式來台，「我們也不知道找誰去推薦這個李驍東」，海基會也很難替他推薦。

談到雙城論壇，邱垂正提到，政府最近也在檢討城市論壇「到底有沒有發揮它應有的功效」。他說，部分市政交流簽署的MOU也沒有落實，也未必達到原先希望促進兩岸和平的功能，去年台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇返台後，隔天中共即發動對台軍演。

他最後稱，在當前兩岸關係較嚴峻的情況下，也要思考中共「會不會再軟的一手在操作雙城論壇，造成我們中央、地方的這些矛盾衝突越來越多」，因此雙城論壇對兩岸交流究竟帶來什麼正面貢獻，「這個部分我們也需要來檢討」。

雙城論壇 邱垂正 陸委會

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