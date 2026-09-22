川習二會倒數！美貿易代表：大陸正推動購買波音客機承諾

川習二會本周即將登場，美國貿易代表葛里爾透露，大陸正推進落實今年5月宣布的購買200架波音飛機的承諾，但未說明中方近期是否會追加訂單。

路透、彭博報導，葛里爾接受福斯新聞訪問時說，「其中約140架的訂單進展良好，另外10架的訂單正在擬定中。」

這批訂單是波音近十年來在大陸取得的首筆重大訂單。美國總統川普今年5月曾說，大陸向波音訂購的飛機數量可能增加至750架。

部分航空業分析師先前預期，大陸可能在川習會前後追加訂單，但波音執行長奧特伯格上周淡化了這項預期。奧特伯格在一場投資者會議上說：「我認為，接下來訂單會逐步增加。各家航空公司將按照自己的節奏，以各自希望的方式公佈訂單。」

他今年5月曾說，大陸承諾購買的200架飛機，只是一筆潛在更大規模交易的「首批訂單」。

大陸國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問，並與川普舉行峰會。兩國官員先前對圍繞人工智慧（AI）、貿易和投資展開的會談作出正面評價，釋放出在峰會前穩定雙邊關係的意願。

但葛里爾接受彭博電視訪問時透露，中美對延長貿易休戰的條件仍有分歧，並暗示美方可以接受延長三至六個月。

他解釋，大陸限制稀土出口帶來不確定性，美國正密切關注相關情況，因此希望分階段延長休戰，以確保中方履行承諾。他說：「在現階段就說我們彼此完全信任、充滿信心，我認為有點天真。」

彭博引述大陸海關日前發布的數據，8月對美出口512噸稀土磁體，較7月下降21%。