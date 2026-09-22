快訊

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平明啟程訪美 人民日報發文籲中美「管控台獨」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平將於明日啟程訪美，人民日報22日發表評論文章強調，台獨是中美共同的敵人，呼籲美方務必慎之又慎處理台灣問題。美聯社
大陸國家主席習近平將於明日啟程訪美，人民日報22日發表評論文章強調，台獨是中美共同的敵人，呼籲美方務必慎之又慎處理台灣問題。美聯社

大陸國家主席習近平23日至25日將對美國進行國是訪問。中共中央黨報《人民日報》22日在頭版發表評論文章指出，習近平此訪將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。文章並再次提及，「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

《人民日報》表示，「一個中國原則是中美關係的政治基礎。『台獨』」是中美共同的敵人，管控『「台獨』」是中美構建建設性戰略穩定關係的關鍵一環。美方務必慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係的穩定發展以及臺海和平穩定。」

《人民日報》這篇署名「國紀平」評論文章題為：「錨定新定位，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠——寫在習近平主席即將對美國進行國事訪問之際」，字數達6,000餘字，全面闡述北京對當前中美關係的立場、原則及展望，文章從頭版轉至二版下半版。「國紀平」取「‌有關國際重要評論‌」的諧音，主要就重大國際議題闡釋中國的觀點。

文章稱，兩國元首在半年內實現國事互訪，具有歷史性、里程碑意義。今年5月，習近平與川普在北京共同確立了「構建中美建設性戰略穩定關係」的兩國關係新定位，明確兩國朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向攜手努力，探索新時代大國正確相處之道。兩國元首時隔四個月再次會晤，將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。

《人民日報》表示，2026年，註定成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。兩國元首贊同將構建中美建設性戰略穩定關係作為中美關係新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，也將為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

文章表示，自1949年以來，中美關係定位經歷了多次調整。進入新時代，中國外交積極促進大國協調和良性發展，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。中美建設性戰略穩定關係的提出，表明中方希望以更具韌性、更可持續的模式，實現中美和平共處、管控風險、合作共進，體現了中國外交的成熟自信。

《人民日報》強調，構建中美建設性戰略穩定關係，正是要破除「修昔底德陷阱」這套舊邏輯。其目標是實現相互成就、共同繁榮，而非你輸我贏、零和博弈，通過加強合作、有效管控和共同塑造來實現中美關係的動態平衡。

文章重申，「地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。」在中美建設性戰略穩定關係這一新範式引導下，世界有望走出零和博弈的泥潭，邁向一個更加穩定、合作與公正的未來。

文章表示，在元首共識引領下，中美雙方有關部門在經貿、外交、兩軍、禁毒、執法、人工智能、人文交流等領域保持溝通，以正面預期為兩國各自發展注入穩定性。構建中美建設性戰略穩定關係，是一項長期性、系統性工程，樹立正確的戰略認知是必須扣好的「第一粒鈕扣」，「中美應當做夥伴、做朋友」。

文章最後指出，中美構建建設性戰略穩定關係將深刻影響全球力量格局演變、塑造未來國際秩序走向。中方願同美方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠，為動盪變革的世界持續注入穩定性和正能量。

習近平 台獨 訪美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平23日訪美 陸外交部：將與川普就中美關係深入交換意見

川習二會24日登場 習近平時隔11年再訪美

24日川習二會 美中將設AI對話機制

趙春山／冷眼看川習會的台灣議題

相關新聞

習近平明啟程訪美 人民日報發文籲中美「管控台獨」

大陸國家主席習近平23日至25日將對美國進行國是訪問。中共中央黨報《人民日報》22日在頭版發表評論文章指出，習近平此訪將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。文章並再次提及，「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

整肅軍隊 張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

今年一月被宣布落馬接受調查的中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠，以及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，官方昨確認二人因嚴重違紀違法遭開除黨籍和軍籍，並終止其中共廿大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。官方通報批評二人「與黨離心離德、搞團團伙伙」且對黨「不忠誠」。

川習二會倒數！美貿易代表：大陸正推動購買波音客機承諾

川習二會本周即將登場，美國貿易代表葛里爾透露，大陸正推進落實今年5月宣布的購買200架波音飛機的承諾，但未說明中方近期是否會追加訂單。

新聞分析／習訪美前「雙開」 暗藏「兩個鋪平」

昨日中共中央政治局會議，主要議程是審定二十屆五中全會的「全面從嚴治黨」決定文稿。稍稍意外的是，這天同步公布了中央軍委前副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部前參謀長劉振立的「雙開」決定。這個決定此時公布，又有著「兩個鋪平」的政治背景。

APEC會議 洪申翰桌牌維持Chinese Taipei

亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議昨在南京舉行，我勞動部長洪申翰與會受關注。據勞動部發布洪申翰與會照片，其桌牌顯示「Chinese Taipei」（中華台北）名稱，我方依慣例出席，未遭矮化。

王毅與德國外長通電話 籲堅持自由貿易、摒棄保護主義

面對與中國的貿易逆差持續擴大，德國總理梅爾茨正帶領德國與歐盟對中國採取更強硬的經貿政策。根據大陸外交部新聞稿，中共外長王毅21日「應約」與德國外長瓦德福通電話時，呼籲德國保持理性、務實態度，在歐盟內發揮積極作用，推動歐盟堅持自由貿易，摒棄保護主義，堅持開放合作和對話協商的正道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。