習近平明啟程訪美 人民日報發文籲中美「管控台獨」

大陸國家主席習近平23日至25日將對美國進行國是訪問。中共中央黨報《人民日報》22日在頭版發表評論文章指出，習近平此訪將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。文章並再次提及，「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

《人民日報》表示，「一個中國原則是中美關係的政治基礎。『台獨』」是中美共同的敵人，管控『「台獨』」是中美構建建設性戰略穩定關係的關鍵一環。美方務必慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係的穩定發展以及臺海和平穩定。」

《人民日報》這篇署名「國紀平」評論文章題為：「錨定新定位，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠——寫在習近平主席即將對美國進行國事訪問之際」，字數達6,000餘字，全面闡述北京對當前中美關係的立場、原則及展望，文章從頭版轉至二版下半版。「國紀平」取「‌有關國際重要評論‌」的諧音，主要就重大國際議題闡釋中國的觀點。

文章稱，兩國元首在半年內實現國事互訪，具有歷史性、里程碑意義。今年5月，習近平與川普在北京共同確立了「構建中美建設性戰略穩定關係」的兩國關係新定位，明確兩國朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向攜手努力，探索新時代大國正確相處之道。兩國元首時隔四個月再次會晤，將為中美建設性戰略穩定關係行穩致遠提供戰略引領。

《人民日報》表示，2026年，註定成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。兩國元首贊同將構建中美建設性戰略穩定關係作為中美關係新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，也將為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

文章表示，自1949年以來，中美關係定位經歷了多次調整。進入新時代，中國外交積極促進大國協調和良性發展，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。中美建設性戰略穩定關係的提出，表明中方希望以更具韌性、更可持續的模式，實現中美和平共處、管控風險、合作共進，體現了中國外交的成熟自信。

《人民日報》強調，構建中美建設性戰略穩定關係，正是要破除「修昔底德陷阱」這套舊邏輯。其目標是實現相互成就、共同繁榮，而非你輸我贏、零和博弈，通過加強合作、有效管控和共同塑造來實現中美關係的動態平衡。

文章重申，「地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。」在中美建設性戰略穩定關係這一新範式引導下，世界有望走出零和博弈的泥潭，邁向一個更加穩定、合作與公正的未來。

文章表示，在元首共識引領下，中美雙方有關部門在經貿、外交、兩軍、禁毒、執法、人工智能、人文交流等領域保持溝通，以正面預期為兩國各自發展注入穩定性。構建中美建設性戰略穩定關係，是一項長期性、系統性工程，樹立正確的戰略認知是必須扣好的「第一粒鈕扣」，「中美應當做夥伴、做朋友」。

文章最後指出，中美構建建設性戰略穩定關係將深刻影響全球力量格局演變、塑造未來國際秩序走向。中方願同美方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動中美建設性戰略穩定關係行穩致遠，為動盪變革的世界持續注入穩定性和正能量。