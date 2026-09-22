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王毅與德國外長通電話 籲堅持自由貿易、摒棄保護主義

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共外長王毅（圖左）21日應約與德國外長瓦德福通電話，王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。圖為兩人2025年7月3日在德國柏林共同出席記者會時的資料照。路透
中共外長王毅（圖左）21日應約與德國外長瓦德福通電話，王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。圖為兩人2025年7月3日在德國柏林共同出席記者會時的資料照。路透

面對與中國的貿易逆差持續擴大，德國總理梅爾茨正帶領德國與歐盟對中國採取更強硬的經貿政策。根據大陸外交部新聞稿，中共外長王毅21日「應約」與德國外長瓦德福通電話時，呼籲德國保持理性、務實態度，在歐盟內發揮積極作用，推動歐盟堅持自由貿易，摒棄保護主義，堅持開放合作和對話協商的正道。

王毅稱，雙方達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。

根據德國聯邦統計局公布的數據，2025年德國對中國出口年減9.7%，降至813億歐元；自中國進口則增加8.8%，達1,706億歐元，德國對中國貿易逆差擴大至893億歐元，進口金額更首度超過出口的兩倍。

面對雙邊貿易逆差持續擴大與來自產業界的壓力，梅爾茨除指責中國人為壓低人民幣匯率達25%至30%，並研擬擴大對中國電動汽車關稅等貿易防禦措施。面對中國汽車的強力競爭，德國福斯汽車集團預計10年內裁減10萬名員工，成為全球汽車產業史上最大規模的重整計畫。

王毅21日與瓦德福通電話時表示，中德是世界主要經濟體和全方位戰略夥伴，面對當前單邊主義和逆全球化衝擊，雙方有必要加強戰略溝通，增進彼此互信，深化務實合作，釋放中德共同維護多邊主義和自由貿易的積極信號，增強外界對中德關係發展的信心，也為中歐關係發展起到建設性作用。

王毅說，「加強中德互利合作符合雙方利益，是正確的共同選擇。我們要珍惜迄今取得的進展，推動中德合作走深走實，不斷取得新的成果。」他強調，中國和歐盟是全面戰略夥伴，中歐不應打貿易戰。中方一貫主張雙方相向而行，通過對話協商找到解決彼此關切的辦法。

根據大陸外交部21日深夜發布的新聞稿，瓦德福則表示，德中關係近年保持良好發展勢頭。德方期待同中方進一步密切高層交往，舉辦新一輪德中政府磋商，深化經貿等領域務實合作，不斷提升德中關係水平。

瓦德福並指出，當前國際形勢面臨一系列新的威脅和挑戰，期待中國發揮自身在國際和地區事務中的影響力，同德國一道探討解決方案。德方支持歐中通過對話妥處分歧，並願為此發揮積極作用。

此外，王毅還告訴瓦德福，一個中國原則是中德關係的政治基礎。希望德方珍惜和鞏固中德互信和友好傳統，恪守一個中國原則，以實際行動維護中德關係和台海和平穩定，為雙方高層交往營造必要條件。瓦德福則回應稱，德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

王毅 自由貿易 德國

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