清除最大權力政治隱患：張又俠、劉振立被開除黨籍軍籍

據中國官媒報道，中共中央政治局今天（9月21日）召開由習近平主持的會議，聽取了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍征求意見的情況報告，並決定二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。

五中全會按慣例本應聚焦下一個五年規劃，但由於二十屆三中全會延遲召開，下一個五年規劃已提前在去年的四中全會審議通過，二十屆五中全會將轉而承接通常屬於六中全會的議題，即黨的自身建設。五中全會另一個固定議程為進行組織人事調整，包括撤銷或追認某些中央委員、候補中央委員的黨籍，以及進行其他高層人事、軍委變動調整。這也意味著，五中全會上可能將增補軍委副主席或委員。8月28日，中國全國人大常委會已正式免去張又俠的中央軍委副主席以及劉振立的中央軍委委員職務。目前，2022年中共二十大產生的7人組成的中央軍委僅剩下主席習近平和2025年10月被增補為中央軍委副主席的張升民。在張又俠、劉振立之前，何衛東、苗華和李尚福已被免去中央軍委副主席及中央軍委委員職務。

張又俠、劉振立被開除黨籍、軍籍

今天晚些時候，官媒通報，今天的中共中央政治局會議還決定給予張又俠、劉振立開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。通報還宣布，中央軍委此前已決定給予張又俠、劉振立開除軍籍處分。

通報指“張又俠、劉振立背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重違反政治紀律和政治規矩”，並稱其“搞團團伙伙，對黨不忠誠不老實”，其他指控包括“利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款”,“對親屬和身邊工作人員失教失管”等等。通報稱，“張又俠、劉振立嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，政治問題和經濟問題交織，貪腐斂財與失職瀆職並存，涉案金額特別巨大，性質極其嚴重，影響極為惡劣”，其涉嫌犯罪問題將移送軍事檢察機關審查起訴。

在中國，被移送軍事檢察機關審查起訴的案件通常因涉及國家安全和國防利益而具有極高的保密性，外界往往很難獲知其具體細節。中國兩任國防部長魏鳳和、李尚福今年5月被軍事法庭一審判處死刑，緩期2年執行。他們將面臨終身監禁，不得減刑、假釋。

“與黨離心離德”、“逾越紅線底線”、“搞團團伙伙”在中共官方語境中指拉幫結派、培植個人勢力或建立利益集團的行為。針對前中央軍委副主席張又俠和前軍委聯合參謀部參謀長劉振立的這一表述意味著他們被指控在軍隊內部違規提拔親信，形成了游離於黨中央和軍委主席負責制之外的“小圈子”。張又俠、劉振立被開除軍籍和黨籍標志著習近平在長達數月的軍隊高層大整肅後，已經成功清除了軍中最大的潛在權力政治隱患。

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