五中全會10月26日舉行 促「從嚴治黨」

中共中央政治局昨舉行會議，決定二十屆五中全會於十月廿六日至廿九日舉行，全會將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。會議強調，中共全黨必須從鞏固執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的「重要性、緊迫性」。

因中共總書記習近平將訪美，月底又逢中秋與「十一」長假，通常在月底舉行的中央政治局會議提前至昨日舉行，由習近平主持、部署下月舉行的五中全會日程。

新華社報導，會議聽取「全面從嚴治黨」文件稿在中共黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，提請二十屆五中全會審議。

會議並認為，該決定稿總結新時代全面從嚴治黨的成就和經驗，深刻分析當前和今後一個時期黨建面臨的形勢和任務，對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署。

會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須堅持中共全面領導和黨中央集中統一領導，堅持「嚴」基調不動搖，不斷實現黨「自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高」。

會議稱中共全黨必須從鞏固執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的「重要性、緊迫性」，把黨建面臨突出問題整治好。