APEC會議 洪申翰桌牌維持Chinese Taipei

亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議昨在南京舉行，我勞動部長洪申翰與會受關注。據勞動部發布洪申翰與會照片，其桌牌顯示「Chinese Taipei」（中華台北）名稱，我方依慣例出席，未遭矮化。

另據ＡＰＥＣ官網，會後大合照中，洪申翰站位於前排右二。五月ＡＰＥＣ貿易部長會在蘇州舉行，時任經貿辦總談判代表楊珍妮在合照中，站在後排。

洪申翰會中就勞工權益與保障議題表示，面對快速變動的勞動市場、人口型態與科技創新，勞工的權利和社會保障都應與時俱進。職場制度的精進和彈性，可讓育兒勞工得到支持，進而有更穩定的就業機會與經濟安全，兼顧家庭與工作，也可讓企業人力穩定。對於平台工作者，也應嘗試進一步優化職災保險等保障。

他提到在ＡＩ與科技創新時代，應逐步建立相關指引或風險規範，以負責任ＡＩ推動以人為本的治理保障，避免讓勞工權益受損。台灣身處國際供應鏈的關鍵角色，科技創新可帶來新機會，但在創新過程中，勞工的社會性保障也應優化跟進。

勞動部指，會議昨順利閉幕，代表團參與過程平順，陸方均依ＡＰＥＣ慣例與規定做相關安排。

據悉會議場地在南京鍾山風景區，區內的東郊國賓館和南京國際會議大酒店周邊，昨天比平常增加更多維安警力，東郊國賓館周邊道路幾乎淨空。周圍車輛與遊客靠近時會遭維安人員要求離開。

針對洪申翰出席會議，淡大學者張五岳表示，此行不意外，完全按ＡＰＥＣ方式，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。真正值得觀察的是十一月深圳ＡＰＥＣ經濟領袖會議，首先是台灣領袖代表人選，能否找出雙方都可接受者；其次是會議期間，台灣領袖代表與其他經濟體舉行場邊或雙邊會談，能否順利進行。