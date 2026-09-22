整肅軍隊 張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

今年一月被宣布落馬接受調查的中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠，以及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，官方昨確認二人因嚴重違紀違法遭開除黨籍和軍籍，並終止其中共廿大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。官方通報批評二人「與黨離心離德、搞團團伙伙」且對黨「不忠誠」。

近年中共加大力度整肅軍隊，多名共軍高層陸續落馬，在今年一月宣布張又俠和劉振立涉案被查後，共軍最高決策層中央軍委僅剩身兼中央軍委主席的中共總書記習近平及軍委副主席張升民二人，引發外界關注共軍高層指揮體系運作是否受影響。

新華社昨報導，經過中共中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委對張又俠、劉振立二人立案審查調查。中共中央政治局昨舉行會議，審議並通過中央軍委關於張又俠、劉振立問題審查結果和處理意見的報告。

官方通報稱，經查，張又俠、劉振立「背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線」，嚴重違反政治紀律和政治規矩，「搞團團伙伙」，對黨「不忠誠不老實」。

中共中央軍委前副主席張又俠及中央軍委聯合參謀部前參謀長劉振立（圖），遭開除黨籍和軍籍，官方批評二人「搞團團伙伙」且對黨「不忠誠」。 路透

通報稱，二人嚴重違反組織紀律，利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任；並嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管。又稱，張又俠、劉振立嚴重違反中共紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，「政治問題和經濟問題交織，貪腐斂財與失職瀆職並存」，涉案金額特別巨大，性質極其嚴重、影響極為惡劣。

中央軍委常務會議研究並報中共中央政治局會議審議後，決定給予二人開除黨籍處分，終止其中共廿大代表資格，並將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。二人遭開除黨籍的處分，待中共中央全會時追認。中央軍委此前已決定給予二人開除軍籍處分。

大陸國防部今年一月宣布，張又俠和劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究後決定立案審查調查。解放軍報社論當時並指控二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。八月廿八日，十四屆全國人大常委會第廿四次會議決定，免去張又俠的大陸國家軍委副主席職務，以及劉振立的大陸國家軍委委員職務；同日公告，二人的第十四屆全國人大代表資格也已終止。