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洪申翰參會APEC會後大合照曝光！站位於前排右二
第八屆APEC人力資源開發部長會21日在南京開幕，我勞動部長洪申翰與會備受關注。會後，APEC官網釋出大合照，同時發布「南京聲明」。
據APEC官網，會後發布大合照，洪申翰位於前排右邊數來第二位置。此為洪申翰參會公開亮相畫面。而5月APEC外貿部長會時，時任經貿辦總談判代表的楊珍妮站在後排右一。
此外，部長會後發布「南京聲明」，內容提出三大項共24條倡議，與會部長強調了抓住新的人力資源發展機會的重要性。 該聯合聲明確定了加強該地區人力資源發展的三個關鍵領域：一促進高品質、充分和生產性就業以及有利於就業的經濟成長；二是投資人才並加強職業技能培訓;三是加強和優化社會保障體系，提高效率、適應性和問責制。
央視報導，第八屆APEC人力資源開發部長會21日在南京正式拉開帷幕，會議由大陸人社部長王小萍主持，這也是APEC人力資源開發部長會時隔16年，第二次在中國舉辦。來自19個APEC經濟體、APEC秘書處、太平洋經濟合作理事會、國際勞工組織的150多名代表參加了會議。參會代表將圍繞人工智能快速發展帶來的機遇和挑戰，深入討論。
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