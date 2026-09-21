快訊

洪災周年／三姊妹退休夢碎「光復鄉以前是天堂、如今是地獄」

亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰參會APEC會後大合照曝光！站位於前排右二

聯合報／ 記者黃雅慧／南京即時報導
據APEC官網，會後發布大合照，我勞動部長洪申翰位於前排右邊數來第二位置。圖／APEC官網
據APEC官網，會後發布大合照，我勞動部長洪申翰位於前排右邊數來第二位置。圖／APEC官網

第八屆APEC人力資源開發部長會‌21日在南京開幕，我勞動部長洪申翰與會備受關注。會後，APEC官網釋出大合照，同時發布「南京聲明」。

據APEC官網，會後發布大合照，洪申翰位於前排右邊數來第二位置。此為洪申翰參會公開亮相畫面。而5月APEC外貿部長會時，時任經貿辦總談判代表的楊珍妮站在後排右一。

此外，部長會後發布「南京聲明」，內容提出三大項共24條倡議，與會部長強調了抓住新的人力資源發展機會的重要性。 該聯合聲明確定了加強該地區人力資源發展的三個關鍵領域：一促進高品質、充分和生產性就業以及有利於就業的經濟成長；二是投資人才並加強職業技能培訓;三是加強和優化社會保障體系，提高效率、適應性和問責制。

央視報導，第八屆APEC人力資源開發部長會21日在南京正式拉開帷幕，會議由大陸人社部長王小萍主持，這也是APEC人力資源開發部長會時隔16年，第二次在中國舉辦。來自19個APEC經濟體、APEC秘書處、太平洋經濟合作理事會、國際勞工組織的150多名代表參加了會議。參會代表將圍繞人工智能快速發展帶來的機遇和挑戰，深入討論。

洪申翰 APEC 楊珍妮 外貿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪申翰今出席APEC會議 陸方低調本報直擊可能會議地點

APEC順利閉幕 洪申翰：本次跨經濟體交流提高未來合作機會

迎APEC人力資源部長會 南京舉辦近年最大規模人才交流會

勞動部長洪申翰抵南京快閃離開機場 21日出席南京APEC部長會議

相關新聞

「對黨不忠誠」中共軍委前副主席張又俠、參謀長劉振立遭開除黨籍軍籍

中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠，以及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍，並終止2人中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

川習會前習近平覆信美國學生 籲做中美友好合作傳承者

大陸國家主席習近平即將赴美訪問之際，近日覆信來華參加中美青年主題交流活動的美國10所高校青年學生，希望兩國青年努力成為中美友好合作的「傳承者、維護者、發展者」，攜手促進兩國人民相知相親、兩國關係行穩致遠。

日前防衛相中谷元 籲高市改善中日關係

中日關係持續緊張之際，日本前防衛相、自民黨籍眾議員中谷元20日公開呼籲日本首相高市早苗為改善日中關係作出努力，並稱必須「摒棄固執和執念」。另一方面，大陸外交部21日則再就日本部署美製「堤豐」中程飛彈系統提出強烈抗議，要求日方停止推進任何「再軍事化」圖謀。

川習二會確定成行！習近平應川普邀請 23日至25日將對美進行國是訪問

大陸外交部21日正式宣布，應美國總統川普邀請，大陸國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。這將是川普與習近平今年第二度會晤，也是習近平時隔11年，再度對美國進行國是訪問。

習近平23日訪美 陸外交部：將與川普就中美關係深入交換意見

據新華社21日稍早報導，應美利堅合眾國總統川普邀請，大陸國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。大陸外交部隨後表示，訪問期間，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題深入交換意見。

洪申翰參會APEC會後大合照曝光！站位於前排右二

第八屆APEC人力資源開發部長會21日在南京開幕，我勞動部長洪申翰與會備受關注。會後，APEC官網釋出大合照，同時發布「南京聲明」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。