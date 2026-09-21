APEC順利閉幕 洪申翰：本次跨經濟體交流提高未來合作機會

勞動部長洪申翰20日晚間抵達南京，出席亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為賴清德總統上任後首名赴陸的部長，並於今日順利閉幕。洪申翰會中表示，台灣身處國際供應鏈的關鍵角色，科技創新的同時，科技發展與勞工權益應形成雙贏，也強調本次在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。

洪申翰昨從桃園機場搭機前往中國大陸，參加今天在南京舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。

洪申翰會中就勞工權益與保障相關議題表示，面對快速變動的勞動市場、人口型態與科技創新，勞工的權利和社會保障都應該與時俱進。職場制度的精進和彈性，可以讓育兒勞工得到支持，進而有更穩定的就業機會與經濟安全，去兼顧家庭與工作，也可讓企業人力穩定。對於平台工作者，也應嘗試進一步優化職災保險等相關保障。

洪申翰指出，在AI與科技創新的時代，也應逐步建立相關指引或風險規範，以負責任的AI，推動以人為本的治理保障，避免讓勞工權益受損。而台灣身處國際供應鏈的關鍵角色，科技創新可以帶來新的機會，但在創新過程中，勞工的社會性保障也應該要優化跟進，讓科技發展與勞工權益形成雙贏。」

洪申翰另指出，透過參與這次APEC亞太合作架構，以及人力資源發展部長會議，不論是在正式會議或休息交流的過程中，都更掌握許多值得參考的國際經驗，也在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。

勞動部則強調，第8屆APEC人力資源發展部長會議在今日順利閉幕，代表團會議參與過程平順，中方均依照APEC慣例與規定做相關安排。