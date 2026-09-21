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「對黨不忠誠」中共軍委前副主席張又俠、參謀長劉振立遭開除黨籍軍籍

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠，以及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍，並終止2人中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

新華社21日報導，經中共中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委對張又俠、劉振立2人立案審查調查。中共中央政治局21日召開會議，審議並通過中央軍委《關於張又俠問題審查結果和處理意見的報告》及《關於劉振立問題審查結果和處理意見的報告》。

官方通報稱，經查，張又俠、劉振立「背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線」，嚴重違反政治紀律和政治規矩，「搞團團伙伙」，對黨「不忠誠不老實」。

通報還指，2人嚴重違反組織紀律，利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任；並嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管。

官方提到，張又俠、劉振立嚴重違反中共紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，「政治問題和經濟問題交織，貪腐斂財與失職瀆職並存」，涉案金額特別巨大，性質極其嚴重、影響極為惡劣。

依相關規定，中央軍委常務會議研究並報中共中央政治局會議審議後，決定給予2人開除黨籍處分，終止其中共二十大代表資格，並將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。2人遭開除黨籍的處分，待召開中共中央全會時追認。中央軍委此前已決定給予2人開除軍籍處分。

此前，大陸國防部今年1月24日宣布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」，經中共中央研究後決定立案審查調查。解放軍報社論當時並指控2人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。

今年8月28日，大陸14屆全國人大常委會第24次會議決定，免去張又俠的大陸國家軍委副主席職務，以及劉振立的大陸國家軍委委員職務；同日公告顯示，2人的第14屆全國人大代表資格也已終止。

張又俠 中共 不忠 中央軍委

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