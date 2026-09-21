日前防衛相中谷元 籲高市改善中日關係

中日關係持續緊張之際，日本前防衛相、自民黨籍眾議員中谷元20日公開呼籲日本首相高市早苗為改善日中關係作出努力，並稱必須「摒棄固執和執念」。另一方面，大陸外交部21日則再就日本部署美製「堤豐」中程飛彈系統提出強烈抗議，要求日方停止推進任何「再軍事化」圖謀。

共同社21日報導，中谷元20日在高知市出席會議時表示，當前日中關係「處於非常嚴峻的狀態」，並稱「必須摒棄固執和執念，立足大局闡明原則，想方設法打開局面」。

中谷元還指出，高市早苗對1972年《日中聯合聲明》等4份日中政治文件提及較少，表示「希望努力使兩國關係儘快恢復正常」。

與此同時，大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上，就日本九州部署美製「堤豐」中程飛彈系統表示，「堤豐」是戰略進攻性武器，日方引入該系統，是其加速「再軍事化」的又一佐證。

郭嘉昆稱，此舉加劇軍事對抗和軍備競賽風險，威脅戰略平衡和地區穩定，損害周邊國家安全利益，國際社會對此高度警惕，亞洲多國民眾發聲反對。

他接著表示，中方多次通過外交渠道向日方提出強烈抗議，並於近日照會日方重申嚴正立場。

郭嘉昆最後說，今年是東京審判開庭80周年，中方敦促日方「深刻反省侵略歷史」，正視地區國家呼聲，停止推進任何「再軍事化」圖謀。

日本陸上自衛隊與美國、澳洲陸軍9月8日至24日在北海道、鹿兒島等地舉行「東方之盾26」聯合演習，美軍「堤豐」中程飛彈系統首次參加。大陸國防部14日已公開表示反對，稱相關部署將推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，嚴重威脅地區安全穩定。