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川習會前習近平覆信美國學生 籲做中美友好合作傳承者

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
「青年夥伴國際交流計畫．2026中美青年亞太同心之旅」9月1日至7日在山東、北京舉行，邀請哈佛大學、哥倫比亞大學、芝加哥大學、華盛頓大學等10所美國高校近百名青年學生訪華。圖／取自央視網
「青年夥伴國際交流計畫．2026中美青年亞太同心之旅」9月1日至7日在山東、北京舉行，邀請哈佛大學、哥倫比亞大學、芝加哥大學、華盛頓大學等10所美國高校近百名青年學生訪華。圖／取自央視網

大陸國家主席習近平即將赴美訪問之際，近日覆信來華參加中美青年主題交流活動的美國10所高校青年學生，希望兩國青年努力成為中美友好合作的「傳承者、維護者、發展者」，攜手促進兩國人民相知相親、兩國關係行穩致遠。

據央視21日報導，近期美國哈佛大學等10所高校近百名青年學生致信習近平，講述來華參加「2026中美青年亞太同心之旅」等主題交流活動的收穫和體會，並表達為促進中美友好作貢獻的意願。

習近平在覆信中表示，很高興得知大家在中國經歷了一段愉快難忘的旅程，「你們在來信中表達了對中華文明的喜愛，對中美兩國友好合作的期待，表示願做跨越太平洋的友誼使者，我對此感到欣慰」。

習近平強調，中美青年同處一個地球，共擔時代使命，希望他們繼續同兩國廣大青年一道，努力成為中美友好合作的「傳承者、維護者、發展者」，攜手促進兩國人民相知相親、兩國關係行穩致遠，為建設更加美好的世界貢獻青春力量。

據央視網此前報導，「青年夥伴國際交流計畫．2026中美青年亞太同心之旅」9月1日至7日在山東、北京舉行，邀請哈佛大學、哥倫比亞大學、芝加哥大學、華盛頓大學等10所美國高校近百名青年學生訪華。

活動期間，美國青年先赴山東濟南參加亞太民間社會會議，並前往曲阜參訪孔廟、孔府及孔子博物館，之後轉赴北京參訪故宮、清華大學、天壇、機器人展廳、自動駕駛示範區及小米汽車工廠等地，並與大陸青年進行交流。

近期美國哈佛大學等10所高校近百名青年學生致信習近平，講述來華參加「2026中美青年亞太同心之旅」等主題交流活動的收穫和體會，並表達為促進中美友好作貢獻的意願。圖／取自央視網
近期美國哈佛大學等10所高校近百名青年學生致信習近平，講述來華參加「2026中美青年亞太同心之旅」等主題交流活動的收穫和體會，並表達為促進中美友好作貢獻的意願。圖／取自央視網

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