習近平23日訪美 陸外交部：將與川普就中美關係深入交換意見

據新華社21日稍早報導，應美利堅合眾國總統川普邀請，大陸國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。大陸外交部隨後表示，訪問期間，習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題深入交換意見。

據央視報導，大陸外交部21日下午舉行例行記者會，由發言人郭嘉昆主持。有記者提問，中方已發布習近平將對美國進行國是訪問的消息，能否介紹此訪主要安排及中方對發展中美關係的期待？

郭嘉昆回應，應美國總統川普邀請，習近平主席即將對美國進行國是訪問。訪問期間，習近平主席將同川普總統「就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題深入交換意見」。

郭嘉昆接著說，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。

郭嘉昆最後表示，中方願同美方一道豐富中美「建設性戰略穩定關係」內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民福祉，促進世界和平、穩定、繁榮。